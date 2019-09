Circa 400 atleti, 13 distanze gara, oltre alle finali femminili e maschili dei 100 metri dei quattro stili di nuoto. Più di 100 medaglie consegnate ai primi tre classificati di ciascuna gara, trofeo alla società vincitrice, coppe alle prime sei società classificate, 17 società partecipanti, tribune straripanti di pubblico, diretta streaming di tutta la manifestazione su youtube.

Sono questi i numeri del X Meeting Tano Croce, storico evento di nuoto nato come gara master e trasformato da quest’anno in manifestazione per giovani promesse del nuoto a ricordare il pioniere di questo sodalizio sansalvese prematuramente scomparso. Il meeting si è svolto nella cornice della piscina comunale di San Salvo nei giorni 25 e 26 gennaio, organizzato dai dirigenti e dagli allenatori della Mille Sporto San Salvo, ha avuto notevole successo e riscontri positivi da parte di tutte le società partecipanti.

A vincere il meeting è stata la società molisana Hidro Sport con 272 punti, a seguire la H2O Sport, anch’essa molisana con 221 punti e con 220.5 punti, per solo mezzo punto di distacco si è classificata al terzo posto la società di casa. Il bottino di medaglie vinte dagli atleti della Mille Sport è notevole: oltre 20 ORI, 30 argenti, 15 bronzi.

Grazie ai loro risultati si sono classificati per i campionati nazionali delle rispettive categorie, gli atleti sansalvesi: Argentieri Mirko col secondo tempo nazionale nei 200 stile libero e terzo tempo nazionale nei 100 stile libero; Di Nardo Sofia e Pagano Riccardo già col pass pronto grazie ai tempi ottenuti rispettivamente nei 50 stile libero e nei 100 stile libero la Di Nardo e nei 100 e 200 dorso Pagano e la giovanissima Nanni Serena grazie alla sua ottima performance nei 100 dorso ha il quarto tempo nazionale. Da non sottovalutare le prestazioni degli atleti Borgia Vitaliano, Di Teodoro Maristella, Di Crisci Antonio, vincitore anche della finale assoluti gara 100 rana e Vicoli Piera che per un soffio hanno sfiorato i tempi di qualificazione ma ottimisti di riuscirci prima del 2 marzo, termine ultimo per l’ammissione ai campionati nazionali.

Enorme la soddisfazione dei tecnici Lorenzo Galante e Gianluca Cerri che ringraziano tutti i loro atleti per l’impegno profuso , tutti senza eccezione alcuna, molti di loro hanno conquistato posizioni di tutto rispetto aggiudicandosi un notevole corredo di medaglie. Tra i quali: Gagliotti Martina, Vicoli Alessandro, Ruggiero Federica, Ionata Aurora, Cimini Mattia, Caporusso Mattia, Di Tella Angela.



Entusiasmo da parte di tutto lo staff organizzatori della Mille Sport che da anni promuove l’attività sportiva del nuoto nel territorio di San Salvo e del presidente Gianmichele Fidelibus che coglie l’occasione per ringraziare gli amministratori comunali e gli sponsor che con il loro fattivo contributo hanno permesso la riuscita di questa manifestazione che ha portato in città numerose presenze tra atleti, genitori, allenatori e tutte le altre persone al seguito delle società.