Una giornata dedicata alla scoperta della Scuola Cattolica paritaria Madonna dell’Asilo. Sabato 1 febbraio, dalle 15.30 alle 19.00, saranno gli alunni della scuola primaria, insieme ad insegnanti e staff organizzativo, ad accogliere i genitori ed i bambini che visiteranno la struttura delle Figlie della Croce per poter conoscere l’offerta formativa del prossimo anno. Sembrano ormai lontani i tempi un cui il destino di questa storica realtà educativa della città era in forte pericolo. Oggi, con la cooperativa presieduta da Massimiliano Melchiorre insieme a tanti genitori ed insegnanti che si sono messi in gioco, la Madonna dell’Asilo è una scuola in piena salute. “Quest’anno abbiamo avuto molte iscrizioni in più rispetto a quello precedente - spiega Melchiorre - e non possiamo che esserne felici, perchè vuol dire che si è creata fiducia attorno al nostro lavoro”. Oggi la scuola Madonna dell’Asilo si compone di sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. Lezioni con il tempo pieno tutti i giorni, fino alle 16, tranne il mercoledì e il sabato. Poi, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 ci sono attività extrascolastiche che sono molto di più che un semplice doposcuola.

“I nostri alunni svolgono lezioni di informatica, con un’aula dedicata che abbiamo potenziato quest’anno, inglese ed educazione motoria. Nelle attività pomeridiane ci sono i corsi di Scienze, con Vasto Scienza e la professoressa Rosa Lo Sasso, arte con Bruno Scafetta. Abbiamo creato un’importante collaborazione con il Teatro Studio Vasto, abbiamo un laboratorio pomeridiano di motoria. Il servizio tradizionale di doposcuola, invece, inizia dalle 13, con la possibilità del pranzo presso la nostra mensa, e prosegue fino alle 16, andando avanti con le altre attività”. Tutto questo in una struttura accogliente nel cuore della città, con aule grandi e attrezzate, un campo di calcetto, un parco ricco di verde e con il fiore all’occhiello del teatro Madonna dell’Asilo, sempre più utilizzato da tante compagnie della città e non solo. “E dove i nostri ragazzi portano in scena, grazie al lavoro di Sergio Santoro e dell’ex insegnante della scuola Rosetta Bevilacqua, degli spettacoli davvero curati”.

La Madonna dell’Asilo è una scuola cattolica, con la presenza delle suore a rappresentare una continuità con l’ultradecennale esperienza della scuola Figlie della Croce. “Sono loro ad accogliere i bambini ogni mattina, a guidarli nella preghiera e a caratterizzare i periodi forti dell’anno liturgico. Un’impronta cattolica che riteniamo sia importante per la crescita sana dei bambini”.

Affidabilità nel percorso educativo e tante attività, che guardano anche ai ragazzi più grandi. “In collaborazione con Vasto Scienza abbiamo creato uno Spazio Studio, dedicato agli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, con sostegno e potenziamento, assistenza per lo studio, la preparazione agli esami di maturità e dei test d’ingresso all’università”.

Non meno importante è il nuovo percorso di sostegno alla genitorialità, con la collaboazione dello psicologo Luigi Gileno. “Ci sono degli incontri per gli alunni, alcuni dedicati ai genitori ed altri che coinvolgono genitori e figli insieme”. Tutte novità da scoprire durante l’open day di sabato 1 febbraio. “Nella nostra scuola diamo un’attenzione completa al bambino partendo dalla mattina quando entra e nelle ore didattiche, durante il pranzo, che diventa un momento educativo, fino a seguirlo nei compiti. Prepariamo il bambino in ogni aspetto della sua vita. Una delle soddisfazioni che abbiamo avuto negli ultimi anni è stata nel vedere che una gran parte dei ragazzi premiati dai Lions nella manifestazione 100/100 aveva frequentato questa scuola”. Per le iscrizioni all’anno scolastico 2014/2015 ci sarà tempo fino al 28 febbraio. E per chi non riuscirà ad essere presente a scuola il 1 febbraio il personale della scuola sarà sempre a disposizione dei genitori per far visitare la struttura e conoscere l’offerta formativa.

Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell’Asilo

Via Madonna dell’Asilo, 13 - Vasto

0873.380141 - madonnadellasilo@libero.it





Informazione pubblicitaria