Il Movimento 5 Stelle di Vasto interviene sui recenti episodi di cronaca che hanno visto due attività commerciali colpite dalle bombe carta, esprimendo solidarietà ai commercianti e indicando una via per trovare i fondi necessari al pagamento dei danni subiti.

"Alla luce dei recenti atti vandalici che hanno recentemente colpito alcuni esercizicommerciali della città, il Movimento 5 Stelle Vasto chiede all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine di intervenire con atti concreti volti a tutelare i tanti piccoli imprenditori, negozianti ed artigiani già costretti a lottare ogni giorno per riuscire a portare avanti le proprie attività, nonché la cittadinanza tutta.

Un particolare in bocca al lupo al giovane commerciante Vito Lepore, anch’egli vittima di tale episodio.Cogliamo l’occasione per suggerire ai tanti imprenditori in difficoltà, di far richiesta al fondo accantonato dai Parlamentari del M5S per la PMI (Piccole e Medie Imprese).

Di seguito il link del Ministero dove è possibile reperire tutte le informazioni a riguardo. http://www.fondidigaranzia.it