I Tribunali di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona non chiuderanno a settembre 2015. Una proroga di altri tre anni è stata approvata oggi in Senato. Ad annunciarlo tramite il suo profilo Facebook è Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle: "Tribunali Vasto, Lanciano, Sulmona, Avezzano, prorogata la loro esistenza. I meriti, sulla carta, se li prende il Partito Unico. Invito a seguire i resoconti parlamentari per capire da soli la verità! Altra piccola gemma del M5S".

Anche il Sottosegretario Giovanni Legnini affida alla rete il suo commento. "Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione degli emendamenti sulla proroga di ulteriori tre anni della soppressione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, motivata con il persistere dell’inagibilità dei tribunali di L’Aquila e di Chieti.

Abbiamo lavorato come governo per corrispondere alle istanze dei gruppi parlamentari che avevano presentato emendamenti a firma delle senatrici Pezzopane, Chiavaroli, Pelino e Blundo, che ringrazio per il lavoro svolto, nonché dei sindaci e dell’avvocatura che si sono battuti per raggiungere tale risultato. Ringrazio il ministro Annamaria Cancellieri e il ministero dell’Economia che, a seguito del lavoro che abbiamo prodotto in questi giorni, si sono determinati a dare il loro parere favorevole. Adesso abbiamo a disposizione circa cinque anni per la ricerca di una soluzione definitiva che consenta di coniugare le esigenze di razionalizzazione con quelle dei territori interessati".