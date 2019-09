Ancora una giornata con tanti appuntamenti per il Festival della Scienza Ad/Ventura 2014. Oltre alla “solita” location del Liceo Scientifico, anche Sala Mattioli (incontro con Luca Menichelli e Luigi Gileno) e Palazzo d’Avalos, con le opere restaurate della collezione Ricci-Monteferrante, sono state scenario di incontri e interessanti visite. Di grande interesse, come raccontato dagli studenti, gli incontri con il fisico Giovanni Filocamo (già premiato come uno dei migliori 10 ricercatori italiani), che domani, come da programma sarà nuovamente a scuola e poi protagonista della serata “La fisica in ballo”. Nella giornata di domani ci saranno altri importanti ospiti, come i docenti del Politecnico di Torino e l’incontro in cui si racconterà ai ragazzi come poter “costruire il futuro attraverso la capacità di fare sinergia”.

Anche in questa giornata i ragazzi dell'Ufficio Stampa hanno raccontato con parole e immagini quanto accaduto durante il Festival sulla pagina Facebook ufficiale.

Il Programma di giovedì 30 gennaio 2014

9.10 Aula disegno

Il matematico continua a curiosare

Giovanni Filocamo, fisico, ricercatore, divulgatore, ideatore di MateFitness e Tecnologo CNR

9.10-11.00 Palestra Echi di vita- Simulazione di pronto soccorso

a cura del personale sanitario del Pronto Soccorso /118 Ospedale “S.Pio di Pietrelcina”

9.10-11.00 Auditorium

Il risveglio di Sigismondo- Conversazione di Angelo Tartaglia, Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia Politecnico di Torino Relativity and Gravitation Group, e Pierpaolo Delsanto, Professore ordinario Politecnico di Torino.

10.10-11.00 Aula blu- Galileo

Liberamente ispirato a “Vita di Galileo” di B. Brecht

Monologo di Nicola D’Adamo - Testo e regia Marco Ercolano, Maria Cristina Minerva

11.15 Auditorium

Azioni utili e riflesse: sinergia

Moderatore

Giuseppe Ritucci, giornalista

Con Monica Meini, professore associato di Geografia, presidente del corso di laurea in Scienze turistiche

Angela Stanisci, professore associato di Botanica,Università del Molise,

Renato De Ficis, general manager Studioware,

Franco Menna, presidente Provinciale Confesercenti.

Costruire il futuro attraverso la capacità di fare Sinergia.

Le Istituzioni, il mondo dell’Istruzione e della Ricerca, le Imprese e le Persone: attori indispensabili del “fare insieme”.

20.30 Hotel Lido Vasto Marina

La fisica in ballo

Giovanni Filocamo, fisico, ricercatore, divulgatore, Ideatore di MateFitness e Tecnologo CNR

Serata spettacolo con aperitivo cenato (€ 15,00) - con prenotazione obbligatoria al 3387535278

Ufficio Stampa Festival della Scienza