Il Comune di San Salvo ha attivato una task force per contenere l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale da parte di ignoti. Da alcuni giorni sono state collocate, in diversi punti strategici, altre quattro telecamere digitali di nuova generazione, al fine di avere un maggiore controllo e procedere alla individuazione di chi deposita i rifiuti in maniera indiscriminata e incivile.

Acquisto che rientra nel piano del pacchetto sicurezza predisposto dall’Amministrazione comunale.

Le telecamere effettuano riprese video e scattano fotografie, anche in modalità notturna, che vengono inviate, attraverso un sistema di trasmissione Gsm e wireless, direttamente al Comando della Polizia municipale. Sono realizzate con nuove tecnologie, usate nell’osservazione in natura che si attivano automaticamente al minimo movimento, e verranno disposte a rotazione in diversi punti della città in maniera periodica.

"Continua senza sosta e con nuove energie il nostro impegno contro l’abbandono dei rifiuti - afferma il sindaco Tiziana Magnacca – che vede impegnati la polizia municipale e il servizio Manutenzione e Ambiente. L’abbandono dei rifiuti è un danno economico e allo stesso tempo sociale per tutti i cittadini, e ancor di più per coloro che invece effettuano la raccolta differenziata correttamente".

Tutti i cittadini individuati con questo nuovo sistema di ripresa saranno sanzionati.