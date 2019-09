Stanno girando il mondo con il loro tour, con tanti "sold out" nei teatri e nelle arene più prestigiosi. E il 25 luglio 2014 sbarcheranno a Vasto per una delle quattro date nel territorio italiano. The National è uno dei gruppi indie rock più interessanti e famosi della scena musicale internazionale, nato nel 1999 a Brooklyn, con il cantante Matt Berninger e due coppie di gemelli, Aaron e Bryce Dessner, Scott e Bryan Devendorf.

I National sono una delle band più atipiche e insieme più significative del decennio che si è appena concluso. Brillanti e mondani, ma al contempo trasandati e crepuscolari, con uno spiccato senso dell'ironia. Partiti da un canonico indie-rock con venature roots per approdare da una parte in territori "di confine" (il revival post-punk, le sfumature dark e noir all'europea, il minimalismo da camera), dall'altra al recupero del pop più nobile. Alla ricerca, di quella "perfect song" dichiarata fin dai loro primi intenti.

Quattro le date in Italia, così come riportato dal loro sito ufficiale:

22 luglio - Piazza Castello - Ferrara

25 luglio - Siren - Vasto

26 luglio - Piazza Napoleone - Lucca

29 luglio - Anfiteatro del Vittoriale - Brescia

I biglietti, con la prevendita attiva dal 31 gennaio sui canali online, costeranno 35 euro.