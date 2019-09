E’ in dirittura d’arrivo il nuovo lavoro teatrale allestito dall’Associazione vastese “Principe Antonio de Curtis”, che da 22 anni porta in scena sempre nuove commedie divertenti e quindi di “prima visione”.

Domenica 2 febbraio, alle ore 19 presso l'auditorium di San Paolo Apostolo, si terrà la prima della commedia scritta da Biagio Santoro "Finalmente mia figlia si sposa…forse", ambientata nell i costumi realizzati dalle stesse socie ed una scenografia costruita ad hoc, resa viva dal bravo artista Arron Khawaja. Come avviene da anni i soci si sono impegnati nella recitazione, la costruzione, la confezione di costumi e di tutto ciò che occorre per la buona riuscita delle rappresentazioni.

"E’ bene ricordare - spiegano i rappresentanti della compagnia - che questa è l’Associazione Culturale che propone le sue commedie e realizza la Via Crucis e Passione vivente a Vasto. Come le altre Associazioni senza scopo di lucro vive con quello che riesce ad incassare a Teatro, quindi non facciamo mancare il nostro sostegno, andiamo tutti a Teatro, almeno con pochi euro portiamo a casa un sorriso".