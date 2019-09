Buona prestazione di tutti i ragazzi della Pallamano Vasto sabato contro la Pallamano L'Aquila, purtroppo però ancora una volta quest'anno la vittoria non arriva.

Gara bella ed emozionante quella di sabato 25 contro i cugini aquilani, una partita risolta solo negli ultimi minuti grazie alla maggiore esperienza degli ospiti e alla stanchezza dei nostri ragazzi, guidati da un ottimo Cesare Bevilacqua, finalmente tonico e pimpante e da due ragazzi che si stanno dimostrando sempre più punti fermi della squadra come Marco Ruggiero, autore di 7 reti, e Remy Marciano, 4 reti per lui, ottimo in contropiede e in difesa.

La gara è stata equilibrata per tutti i 60 minuti di gioco, nel primo tempo, nei primi 15 minuti gli ospiti si erano portati in vantaggio per 9-4, ma una bella reazione di tutto il collettivo biancorosso, guidati da Davide Bevilacqua in versione saracinesca, ha permesso un veemente ritorno sugli ospiti, dal 9-5 al 18 minuto, fino ad arrivare in parità sull' 11-11 a 20 secondi dall'intervallo, e solo una svista collettiva ha permesso agli ospiti di chiudere in vantaggio sul 12-11 la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo, il copione è simile, gli ospiti partono più forte, si portano sul +5 a 15 minuti dal termine del match, ma ancora una volta una grande reazione di tutti i ragazzi, permette alla squadra di tornare in parità e andare in vantaggio, 19-17 quando mancano 7 minuti al termine; ma la stanchezza e la poca esperienza dei giovani vastesi, gioca un brutto scherzo ai ragazzi di Mister Bevilacqua e Mister Marinucci.

Gli aquilani tornano sotto vanno sul 27-23 a tre minuti dal fischio finale, non concedendo più nulla ai nostri ragazzi e chiudendo il match sul 28-25 per gli ospiti; c'è molto rammarico in casa vastese per un'altra occasione persa, ma quest'anno sarà un anno difficile, dopo aver perso per infortunio tre elementi fondamentali per gli equilibri di squadra, si sapeva che sarebbe stata una stagione scarsa a livello di risultati.

In casa biancorossa non demordono, e stanno prendendo questa stagione come una stagione propedeutica per la prossima, quando si riavranno tutti gli effettivi a disposizione, permettendo ai nuovi ragazzi come Marco Ruggiero, Remy Marciano, Francesco Arditelli, Armando Gaggini e Valerico Laccetti di crescere tecnicamente e di fare esperienza in un campionato che è già duro e difficile.

Ora il Campioanto di Serie B, si ferma questo week-end per una pausa, e i vastesi torneranno in campo sabato 8 Febbraio al PalaGalosi di Ascoli Piceno contro l'Ascoli Pallamano.

Gli altri risultati della 5a Giornata di Campionato:

Guardiagrele - HC Camerano 30-28

Città Sant'Angelo - Pallamano Chiaravalle 35-25

HC Monteprandone - Ascoli Pallamano 27-25

I Tabellini: Giuseppe Bozzelli, Emanuele Galante (1 rete), Nicolas Ruffilli (2), Luca Verardi, Marco Ruggiero (7), Murgui Stefan Alin (2), Cesare Bevilacqua (8), Alessandro Pitturelli, Davide Bevilacqua, Ivan Rosati (1), Valerico Laccetti, Armando Gaggini, Remy Marciano (4), Francesco Arditelli

Allenatori: Michele Bevilacqua e Salvatore Marinucci; Dirigente Giuseppe Delle Donne; Medico: Dott.Domenico Ulacco





Ufficio Stampa Pallamano Vasto