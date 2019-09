"Prosegue la campagna di mobilitazione per la realizzazione della sala emodinamica all’interno del reparto di cardiologia dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto". A nome dei promotori, Marco di Michele Marisi ed Etelwardo Sigismondi lanciano un appello alla "mobilitazione popolare, così come avevano annunciato nella conferenza stampa dell’11 gennaio scorso. Mercoledì 29 gennaio, infatti, dalle 17 alle 19:30, sarà avviata una raccolta firme che si svolgerà simbolicamente proprio di fronte il nosocomio vastese. La stessa, non causalmente, inizia il giorno in cui il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, sarà a Vasto per un convegno al teatro Rossetti, e ciò al fine di sensibilizzare ulteriormente il Governo regionale".

Sigismondi annuncia di aver protoccolato in municipio "una mozione e depositato una richiesta di convocazione di uno specifico Consiglio comunale monotematico".