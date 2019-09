Min&Mal, due fratelli, Mario ed Alessio Caterino, hanno iniziato ad appassionarsi alla musica sin da piccoli. La loro passione li ha portati dietro una consolle e da lì a girare il mondo. Li abbiamo sentiti in un periodo di fervente attività creativa in preparazione alle tante date che faranno in giro per il mondo.

Durante l'estate avete suonato in diverse occasioni a Vasto e San Salvo. Cosa hanno rappresentato per voi queste serate?

Come sempre è un piacere suonare nella nostra città, ci sono molti compaesani che non hanno la possibilità di poter viaggiare e seguirci nei nostri tour, ma il più delle volte, sopratutto nel periodo estivo, si cerca di organizzare qualche party per poterci riunire tutti e poter passare un bella serata insieme. A San Salvo non abbiamo nessun tipo di luogo per poter avviare un discorso “Elettronico” e di sperimentazione musicale, ma cerchiamo di adattarci il più possibile. Stesso di discorso è nel Vastese, l'unico posto dov'è possibile organizzare qualcosa di diverso, al di fuori della monotona musica commerciale è la discoteca Baja Village, dove quest'estate abbiamo avuto la possibilità di esibirci e proporre al pubblico il nostro genere musicale.

Siete in giro per il mondo praticamente sempre. Vi siete chiesti perchè avete così tante richieste?

Tutto merito della nostra passione e amore per la musica. Passiamo moltissimo tempo in studio e cerchiamo di dare un impronta differente ad ogni singolo brano che produciamo, sono passati 4 anni da quando abbiamo avviato il progetto “Min&Mal”, e sin dal primo anno abbiamo avuto l'occasione di poter esibirci in diverse parti del mondo. Le persone ci supportano molto ed apprezzano i nostri lavori, grazie a loro abbiamo la possibilità di crescere e continuare ciò che sentiamo dentro, semplicemente esprimendoci attraverso la musica elettronica.

Nell’ultimo anno qual è stata l’esperienza più bella che avete fatto?

L'esperienza più bella per il momento è stata quando ricevemmo la richiesta per il tour in Australia, precisamente Melbourne, è stato bellissimo visitarla. Però nel prossimo tour saremo in Sud Africa, e lì credo che perderemo la testa nel farle visita!



La vostra produzione musicale come si evolve?

In questi anni non abbiamo avuto molti cambiamenti musicali, ci siamo soffermati molto nella produzione della musica Minimal-Techno per una questione di gusti. Quest'anno i nostri dj set saranno molto concentrati sulla Techno, ma non abbandoneremo il nostro stile.

La vostra etichetta come va?

La nostra etichetta va molto bene, siamo soddisfatti dei risultati che abbiamo avuto nel 2013, quest'anno però sarà dedicata in modo definitivo al genere techno e a quello elettronico melodico. Il cambiamento di genere è sempre stato discusso, ma alla fine abbiamo preso la decisione definitiva.

Ho visto delle foto con i Nice7. Come sono i rapporti con dei dj “storici” come loro?

Abbiamo un grandissimo rispetto nel confronti di Nicola Daniele e Cesare Marrocco, sia a livello artistico che umano. Sono delle persone che stimiamo davvero molto. Pur essendo della stessa città, non c'è stata mai l'occasione di poterci esibire insieme. Quest'anno però fu stata mandata una richiesta sia a loro che noi per poterci esibire in un club ad Helsinki in Finlandia. Alla fine ci siamo ritrovati a così tanti chilometri da casa nostra a condividere la consolle.

Il 2014 mi sembra già ben avviato. Cosa vi aspettate da questi appuntamenti?

Si, il 2014 è partito molto bene con la prima data in Finlandia, adesso ci aspetta il tour in Sud Africa, in Australia e Canada e successivamente le date in Germania, Svizzera, Nuova Zelanda e Nuova Caledonia. Si prospetta un bel 2014 :)

L’obiettivo che volete assolutamente centrare nei prossimi mesi?

Abbiamo prefissato molti obiettivi per quest'anno, quello principale è uscire molto presto su delle etichette storiche come la M-nus, Sci+Tec, si tratta dell'obiettivo principale di quest'anno. E poi, come già detto, l'obbiettivo principale sarà stravolgere il nostro genere musicale sostituendolo con la Techno.

