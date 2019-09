Non c'è pace nelle abitazioni dei vastesi, prese costantemente di mira dai ladri alla ricerca di preziosi e denaro da rubare. L'ultima zona in cui si sono registrati tentativi di furto è quella di via delle Croci. Nei giorni scorsi, la palazzina che da un lato si affaccia su via Madonna dell'Asilo è stata bersaglio dei ladri. Col favore della notte i malviventi hanno tentato di introdursi negli appartamenti del primo piano, su via delle Croci.

"A casa mia – ha raccontato il proprietario dell'appartamento – hanno tentato di entrare sfondando una doppia finestra, ma hanno dovuto desistere dopo essere stati disturbati dal suono di un impianto antifurto. Danno comunque notevole, con serranda e finestra distrutte".

I ladri hanno tentato anche di introdursi nell'appartamento accanto, puntando la finestra del bagno, nonostante fosse dotata di inferriate e con i vetri cementati. "Per sfondarla - racconta il vicino visitato anche lui dai ladri - hanno utilizzato un pesante pezzo di travertino di almeno 80 centimetri staccato da un cornicione. Anche nel loro caso – conclude - danni notevoli e un senso di impotenza".

Ancora una volta, quindi, i vastesi si trovano a dover fare i conti con un tentato furto, con i ladri che ormai non risparmiano nessuna zona, tentando ogni tecnica pur di introdursi illecitamente nelle case di tranquilli cittadini.