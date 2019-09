Prima o poi doveva succedere, dopo aver trascorso un anno da imbattuta e 25 giornate senza conoscere sconfitta, con 21 vittorie e 4 pareggi, alla 16esima del campionato juniores d'elite, il Vasto Marina cade 1-0 a Castiglione Val Fino. Non ne approfitta il San Salvo che perde 2-1 a Cupello contro una Virtus sempre più rivelazione di questo campionato. La distanza tra le prime due della classe resta invariata, di 5 lunghezze. I rossoblu salgono a 31, consolidano il terzo posto e sono a -3 dai biancazzurri. Successo importante della Vastese, al quarto risultato utile consecutivo (3 vittorie e 1 pareggio), che contro l'Acqua&Sapone di Naccarella vince 1-0 e si candida a diventare la quarta forza del torneo.

Vastese-Acqua&Sapone 1-0. I biancorossi portano a casa l'ottava vittoria stagionale e si avvicinano alla quarta posizione. Stivaletta ha gli uomini contati, gli ospiti, settimi a 19 punti, sono ben messi in campo, si difendono con attenzione e sanno giocare in avanti. I padroni di casa faticano a sbloccarla nonostante abbiano già nel primo tempo qualche buona occasione. Al 13' Finamore serve Di Croce che impegna Coppa, il portiere non trattiene, arriva Forte (4 gol in 4 partite) che non centra lo specchio. In seguito Farhiti dalla destra vede Di Croce in area, ma Travaglini lo anticipa e mette in corner.

Un minuto dopo Balzano di testa colpisce la traversa, al 27' l'Acqua&Sapone impegna Schiavone, Falla dalla destra serve Catena che calcia in porta, l'estremo difensore di casa blocca. I biancorossi ci riprovano al 38' con Farhiti che passa a Di Croce, l'attaccante vede arrivare Forte e lo serve, ma la difesa avversaria lo ferma. Al 42' bella punizione di Farhiti, Coppa si distende e devia in angolo.

La ripresa si apre con un colpo di testa di Di Croce, servito da Finamore, che si perde sul fondo. Entrambe le squadre provano ad avvicinarsi alla porta avversaria ma senza essere concrete. Al 69' è Di Croce a sbloccarla, l'attaccante riceve in area e stoppa, calcia di sinistro, la palla colpisce prima il palo e poi entra.

L'Acqua&Sapone prova a replicare ma non ci riesce, nel finale ha un'ottima occasione per pareggiare, ma nessuno riesce a buttarla dentro. La squadra di Stvaletta vince e va a 27 punti, in attesa della sfida al Vasto Marina di lunedì prossimo.

Tabellino

Vastese-Acqua&Sapone 1-0 (0-0)

Marcatore: 69' Di Croce (Vastese)

Vastese: Schiavone, Di Santo, D'Adamo G., Forte (59' Piccinini), D'Adamo A., Savino, Farhiti, Balzano, Finamore, Fabrizio, Di Croce. A disposizione Marinelli, Ramondo, Cinalli, Catuogno. Allenatore Stivaletta

Acqua&Sapone: Coppa, Cilli, Fidanza, Basilico, Alpi, Travaglini, Catena, Maiorani, Di Giacomo L., Perini (77' Pesce), Fall. A disposizione Giangiuliano, Petrucci, Di Giacomo G., Zannino, Chiavaroli. Allenatore Naccarella

Arbitro: Domenico Colonna di Vasto

Ammoniti: Forte (Vastese), Fabrizio (Vastese), Travaglini (Acqua&Sapone)

Castiglione Val Fino-Vasto Marina 1-0. La squadra di Maccione viene battuta su un campo fangoso e al limite della praticabilità dai quintultimi in classifica. I vastesi non perdevano in campionato dal 28 gennaio 2013, 2-0 a Ripa Teatina, esattamente un anno fa, proprio alla 16esima giornata. Tra questo e lo scorso torneo hanno collezionato 25 giornate senza sconfitta (le ultime 10 del precedente campionato e 15 dell'attuale), con 21 vittorie e 4 pareggi per un totale di 67 punti. I vastesi restano al comando con 39 punti, con un vantaggio di 5 sul San Salvo e nel prossimo turno in casa vorranno certamente rifarsi nella partita contro la Vastese.

Virtus Cupello-San Salvo 2-1. La sfida tra la seconda e la terza finisce 2-1 per i padroni di casa, in serie positiva da 8 giornate (5 vittorie e 3 pareggi). La gara è aperta e i rossoblu passano in vantaggio con Del Borrello, poi arriva il raddoppio con Fizzani. Il San Salvo non si arrende e prova a riaprire la partita, va in gol Ramundo, ma per gli ospiti resterà l'unica rete all'attivo nell'incontro, nonostante l'impegno e i due legni colpiti. La squadra di mister Di Martino, al nono successo, resta al terzo posto e si avvicina alle due battistrada con 3 punti di distacco dai ragazzi di mister Di Nardo. Nel prossimo turno la Virtus va a San Vito contro l'ultima e può proseguire a fare punti, mentre il San Salvo ospita Il Delfino Flacco Porto.

I risultati della 16esima giornata (3° di ritorno) del campionato juniores d'elite, girone B. Castiglione Val Fino-Vasto Marina 1-0, Folgore Sambuceto-Miglianico 2-2, Il Delfino Flacco Porto-Francavilla 4-3, River Casale-Torre Alex 3-1, Valle Del Foro-San Vito 3-1, Vastese-Acqua&Sapone 1-0, Virtus CUpello-San Salvo 2-1



La classifica. Vasto Marina 39, San Salvo 34, Virtus Cupello 31, River Casale 29, Vastese 27, Miglianico 24, Folgore Sambuceto 20, Acqua&Sapone e Castiglione Val Fino 19, Il Delfino Flacco POrto 18, Francavilla 17, Torre Alex 15, Valle Del Foro 13, San Vito 8

Il prossimo turno, lunedì 3 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Folgore Sambuceto, Francavilla-River Casale, San Salvo-Il Delfino Flacco Porto, San Vito-Virtus Cupello, Torre Alex-Miglianico, Valle Del Foro-Castiglione Val Fino, Vasto Marina-Vastese