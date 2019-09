Una ragazza ferita, pare, in maniera non grave e altre quattro persone sotto shock. E' il bilancio di un incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di oggi alle porte dell'abitato di Scerni. Per cause al vaglio di carabinieri e polizia municipale, in località Piano Santa Maria, si sono scontrati un fuoristrada, con a bordo tre operai e una Lancia Y.

Nel violento impatto i veicoli hanno riportato gravi danni, ma gli occupanti, cinque persone in tutto, se la sono cavata con una forte dose di spavento. Sul posto è giunta un'ambulanza e il personale del 118 ha prestato i soccorsi, in particolare a una ragazza di Scerni che, in compagnia di un amico, viaggiava sulla Lancia.