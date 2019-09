La perturbazione che ha investito l'Abruzzo nelle scorse ore ha risparmiato la costa vastese dove, dopo tre giorni di pioggia a intermittenza e freddo, è tornato a splendere il sole. I meteorologi prevedono su Vasto e San Salvo condizioni di tempo stabili fino a sabato. Solo nella giornata di domenica sono previste elevate probabilità di pioggia.

Ma per chi si mette in viaggio e deve percorrere le autostrade A24 e A25 si raccomanda la massima prudenza.

Neve nelle aree interne - Attività didattica sospesa nelle scuole di ogni ordine e grado dell'Aquila per oggi a causa della neve e dei possibili problemi di mobilità. Lo ha disposto il sindaco. Lezioni ed esami sospesi anche all'Università.

Un'intensa nevicata sta interessando L'Aquila e provincia, con conseguenti problemi al traffico nel capoluogo e zone limitrofe. In alcune frazioni la coltre bianca ha superato i 15 centimetri. Casello di Assergi chiuso ieri per oltre un'ora in entrata sulla A24. La società Strada dei Parchi, che gestisce A24 e A25, ha reso noto che dalle 15:20 alle 17:30 sono caduti in alcuni tratti delle autostrade circa quaranta centimetri di neve. Nel tardo pomeriggio sono stati riaperti tutti i caselli delle due autostrade, il manto stradale è libero.