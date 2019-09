Casalbordino - Francavilla 4-4

E’ stata una partita dalle mille emozioni quella andata in scena sabato alla palestra comunale di Casalbordino, per l’occasione stracolmo di tifosi e con le telecamere di Rte8 a filmare l’incontro delle prime due della classe. Casalbordino e Francavilla hanno dato tutto per portare a casa una vittoria che, in entrambi i casi, avrebbe potuto dire molto per il prosieguo del campionato ed alla fine, ad essere onesti, non si sono visti neanche i tre punti di differenza che separano le due squadre in classifica. Parte meglio il Francavilla, più propositivo in fase d’attacco e più aggressivo nei contrasti, che riesce a sfiorare subito la rete del vantaggio colpendo una traversa ed un palo esterno che suonano come due schiaffi in volto per i padroni di casa. Così al 7’ azione di ripartenza e capitan Fortunato lascia partire un missile terra-aria che si infila sotto la traversa e porta in vantaggio i suoi.

La partita cambia, è sempre il Francavilla a farla, ma il Casalbordino è più attento ed aggressivo e, prima colpisce un palo con Di Ghionno, dopo si porta addirittura al triplo vantaggio con le reti di Di Paolo e Lanza. Gli ospiti non si arrendono affatto e producono il massimo sforzo per rientrare in partita, concedendo svariate occasioni da gol a Lanza ed i suoi che risultano troppo imprecisi. Così a 5’ dal termine della prima frazione, dopo aver colpito un’altra traversa, Mondazzi accorcia le distanze con un tiro libero ed al secondo minuto di recupero porta i suoi sul 3 a 2 riaprendo la partita.

La ripresa è un susseguirsi di azioni e sussulti da una parte e dall’altra, i padroni di casa sono attentissimi in difesa e producono un’infinita quantità di azioni da gol in attacco, colpiscono ancora due legni ed esaltano la prestazione del portiere ospite. Gli ospiti non stanno a guardare e sono pericolosi in almeno un paio di occasioni in cui Della Penna è chiamato agli straordinari. Si va avanti così fino al 22’, poi succede di tutto: errore difensivo da parte dei casalesi e Desiderio è molto lesto ad insaccare la palla del 3 a 3 sul secondo palo.

Il Casalbordino si rovescia ancora di più in avanti sfiorando il quarto gol ma, a 3’ dal termine, subisce una ripartenza avversaria molto pericolosa, Di Risio riesce a recuperare e mettere in calcio d’angolo ma Di Paolo sullo slancio commette fallo sul capitano avversario e viene espulso dal campo. Sembrano finite le speranze di patron Santoro e di tutti i tifosi presenti ma Lanza, Di Ghionno e Fortunato difendono a denti stretti il risultato e, proprio allo scadere della diffida, quest’ultimo vince due contrasti violentissimi e scaglia il rete la palla del 4 a 3 che fa esplodere la palestra.

I tifosi sono in visibilio e ci vogliono almeno 2 minuti per riprendere la gara. Sembra tutto fatto, la missione aggancio è riuscita, ed invece, alla prima occasione, mischia in aria, la palla viaggia rocambolescamente al centro dell’aria e finisce proprio sui piedi di Desiderio che sigla di nuovo il pareggio e manda tutti sotto la doccia, non prima di aver esultato provocatoriamente davanti alla panchina del Casalbordino. Al fischio finale animi accesi e ci vorranno diversi minuti per riportare la calma. Il distacco resta invariato, con il Francavilla che guida la classifica ed il Casalbordino ancora ad inseguire con 3 punti di ritardo.

Pino Di Matteo Paglieta - Virtus Cupello 2-6

Vittoria scacciacrisi per i rossoblu cupellesi che espugnano Paglieta e ritrovano una vittoria che mancava da ormai 3 turni.

Le cose si mettono subito bene per la formazione allenata da Giampaolo Porfirio, che difende in maniera perfetta per 25 minuti e trova il doppio vantaggio con D’Ercole e Scafetta. Al 26’, però, il Paglieta sfrutta una copertura sbagliata su calcio d’angolo e ad accorcia le distanza. Poi, a pochi secondi dal fischio del direttore di gara trovano il pareggio. Si va negli spogliatoi sul 2-2.

Nel secondo tempo non c’è partita, con la Virtus più brillante dei frentani. E’ uno show di bomber Sante Mileno che realizza le quattro reti che valgono il 6-2 con cui si chiude il match. Unica pecca il cartellino giallo rimediato proprio dal pivot della Virtus che sarà costretto a saltare la gara con il Fossacesia, un bel problema per la squadra del presidente Meninni.

La 3ª giornata di ritorno. Penne - Atletico Lanciano 5-1; Guardiagrele - Virtus Majna 3-2; Casalbordino-Francavilla 4-4; Fossacesia-Atessa 2-4; Phoenix Ortona-Integra Sport Chieti 9-4; Pino Di Matteo Paglieta-Virtus Cupello 2-6. riposa: Tombesi Ortona

Classifica: 33 Francavilla - 30 Casalbordino - 28 Atletico Lanciano - 27 Guardiagrele - 24 Penne - 22 Integra Sport Chieti - 21 Virtus Cupello, Paglieta - 17 Fossacesia - 16 Virtus Majna - 14 Tombes iOrtona - 12 Real Atessa - 4 Phoenix Ortona