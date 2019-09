Esce sconfitta dal parquet di Ripalimosani la formazione degli Amici del Basket San Salvo diretta dall’allenatrice Linda Ialacci. L’incontro è terminato con il risultato di 70-66 a favore della squadra molisana.

Le due squadre stanno lottando per la salvezza e si affrontano per portare a casa due punti molto importanti. Il primo quarto è a senso unico e grazie ad una serie impressionante di tiri da tre la squadra di casa conclude il primo quarto con un parziale di 25-12.

Nella seconda frazione gli Amici si svegliano e si portano sotto con un parziale terrificante di 26-11. Nel terzo quarto la sfida è equilibratissima e si gioca punto a punto prima dell’ultima e decisiva frazione.

L’ultimo quarto è un incrocio di emozioni, la partita è sul filo di lana e negli ultimi secondi il Ripalimosani riesce a fare l’allungo definitivo vincendo con il risultato di 70-66.

Per gli Amici del Basket San Salvo il nuovo acquisto Borromeo e il talentuoso Assogna sono stati realizzatori rispettivamente di 20 e 17 punti ma gli Amici hanno pagato purtroppo un brutto primo quarto e la mancanza di cattiveria agonistica in alcuni momenti decisivi del match.

Il team sansalvese è già tornato ad allenarsi in vista della gara casalinga con l’Ennebici Campobasso di Sabato 1 Febbraio alle 18:30.

In questa occasione ci sarà la “giornata biancazzurra” e tutta la popolazione sansalvese è invitata a partecipare in massa e a sostenere gli Amici per ottenere due punti di vitale importanza.





Tabellini dell’incontro:

Visure Online Ripalimosani: Panichella 17 D’Amico F. 10 Molinaro L. ne Marinelli ne Santella 9 D’Amico D. 0 Muccino 2 Molinaro M. 4 Di Cesare 15 Serafini 2 Di Nobile F. ne Calcagni 11

Coach: Cannavina

Amici del Basket San Salvo: Borromeo 20 Toth 8 Salvatorelli ne Fanelli M. 2 Mancini ne Celenza 8 Desiato 2 Assogna 17 Nanni 2 Maggio 7 Sabatino 0 Koshana ne

Coach: Ialacci

Arbitri: De Carlo (Pescara) e Di Bonaventura (Teramo)

Parziali: 25-12 36-28 49-40 70-66





Emanuele Di Nardo