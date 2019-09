"I medici dell'ospedale San Pio da Pietrelcina sono sereni. Hanno fatto tutto quello che c'era da fare nei modi e nei tempi giusti". E' la posizione della Asl provinciale in merito alla vicenda della ventenne vastese, che ha raccontato a zonalocale.it i problemi subiti dopo un incidente stradale e le gravi complicazioni a seguito della prima operazione, cui dovrà seguire un nuovo intervento a causa di un'infezione.

"In tutti gli interventi di questo tipo c'è il rischio di complicazioni infiammatorie", affermano tramite l'ufficio stampa della Asl i medici del reparto di ortopedia e la direzione sanitaria del San Pio, secondo cui "non c'è stato atteggiamento negligente o omissivo. Se la ragazza intende adire alle vie legali per accertare eventuali responsabilità, non ci tireremo indietro di fronte a eventuali verifiche".