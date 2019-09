Inizia nel migliore dei modi la stagiona agonistica 2014 per il tiratore vastese Marco La Verghetta. Nella prima gara regionale federale, il portacolori del TSN Pescara ha ottenuto la vittoria nella specialità Pistola 10 metri 40 colpi. Doppia soddisfazione perchè, nell'appuntamento presso il nuovo Poligono di Pescara, La Verghetta ha fatto registrare il suo nuovo record personale, 375 punti. Al secondo posto Andrea Ianni, del TSN L'Aquila, al terzo Attilio Del Monaco di Teramo.

La Verghetta ha sparato con una grande costanza nelle 4 sessioni di tiro, riuscendo a battere con disinvoltura la concorrenza. Grande soddisfazione per il presidente della squadra pescarese, Rino Solari, che con la nuova struttura a disposizione potrà certamente portare la squadra a livelli altissimi. La notizia dela vittoria di La Verghetta è stata accolta con soddisfazione anche dal presidente Giulio Di Tullio e dai soci dell'Air Shooting Vasto, sodalizio nato lo scorso anno e che vede La Verghetta tra i suoi soci.

Per Marco La Verghetta non c'è solo l'attività agonistica da portare avanti. Dal 2012 è nel giro della nazionale paralimpica di tiro a segno come preparatore fisico e dallo scorso è delegato regionale Fispes. Tra i suoi obiettivi c'è quello di costituire al più presto la prima società sportiva segno paralimpica in Abruzzo, così da promuovere la pratica del tiro a segno e di altre discipline anche tra atleti con disabilità.