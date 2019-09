L'amministrazione comunale di Vasto incontrerà domani gli operatori turistici per illustrare come si applicherà la tassa di soggiorno.

Lo annuncia l'assessore al Turismo, Vincenzo Sputore: "Martedì 28 Gennaio, alle ore 16:30, presso l’Aula consiliare del Comune, avrà luogo un incontro riservato e a carattere informativo tra il personale della P.A. e tutte le categorie del comparto interessate relativamente alla nuova imposta di soggiorno. L’incontro sarà utile per fare chiarezza sulle procedure da espletare a partire dalla data del 1° febbraio 2014 e per meglio comprendere le potenzialità e le ricadute benefiche della nuova imposta per tutto il comparto turismo".