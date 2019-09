"Un'emozione indescrivibile". Così Anna Paola Sabatini, dirigente dell'Istituto comprensivo n.1 di San Salvo, commenta la giornata vissuta da lei e due alunni della scuola secondaria Salvo D'Acquisto a Roma. La 3ª D scuola sansalvese è risultata vincitrice del premio nazionale "I giovani ricordano la Shoah", nella sezione tecnologia e comunicazione. Per questo una delegazone composta dalla dirigente e da due alunni, Lorenzo De Cinque e Chiara Antenucci, insieme alla coordinatrice del progetto, Maria Iole Monaco e alla professoressa Rosa Cordigliere, oggi è stata in Qurinale, dove si sono svolte le celebrazioni per la Giornata della Memoria.

Dopo una serie di interventi e di riflessioni, sono stati premiati, dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, tutti gli studenti italiani vincitori. A rendere omaggio tutta la classe, che si è molto impegnata nel progetto sulla Shoah, sarà l'amministrazione comunale di San Salvo, con il sindaco Tiziana Magnacca che riceverà alunni, docenti e famiglie in Municipio.

Nel video la manifestazione che si è tenuta in Qurinale. Al minuto 56.20 c'è la premiazione della scuola di San Salvo.