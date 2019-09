Vittoria in casa del Francavilla e 3 punti conquistati sono il positivo bilancio della domenica della BCC San Gabriele Volley. Le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio sono riuscite ad imporsi con il netto risultato di 3-0 (16-25/11-25/20-25) pur non disputando una delle migliori partite della stagione. A pesare sull'economia del match sono state sicuramente le tante assenze nelle fila delle padrone di casa, ma le vastesi hanno comunque dovuto guadagnarsi la conquista della vittoria anche se, come evidenziano i parziali, non c'è stata mai storia.

Domenica positiva per la classifica perchè tutte le concorrenti dirette per l'accesso ai playoff, tranne l'Antoniana, hanno perso. Prima sconfitta anche per le capoclassifica del Pescara 3, che hanno dovuto fare i conti con un Sambuceto che solo una settimana fa aveva conquistato la vittoria contro la BCC San Gabriele, a dimostrazione dell'ottimo momento di forma.

"Potevamo fare molto di più - ha commentato Marcovecchio a fine gara -. Sono andate discretamente bene Di Tizio e De Marinis, mentre tutte le altre ragazze non mi sono piaciute, la loro prestazione è stata insufficiente". Il Pescara 3 guida ancora la classifica a quota 26 punti, ma le vastesi si sono avvicinate a 23, mettendo ben 4 punti di distacco tra loro e le inseguitrici, Antoniana e Pallavolo Teatina.

La prossima settimana il campionato osserverà un turno di riposo, si riprenderà l'8 febbraio con la difficilissima trasferta di Lanciano, che, dopo aver recuperato tutte le ragazze infortunate, ha colto due vittorie consecutive.