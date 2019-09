Il pensiero che una decisione della Federazione internazionale potrebbe farle recapitare a casa un bel pacchettino con una medaglia europea di bronzo non la disturba per niente. Giulia De Ascentis e concentrata sul presente dove l'unica cosa che conta è andare forte per migliorare sempre di più e puntare ad ambiziosi traguardi. E così è stato ad Uster, in Svizzera, al 23° meeting internazionale cui ha preso parte il Circolo Canottieri Aniene con i suoi migliori atleti.

E Giulia De Ascentis si è messa in luce conquistando quattro ori in altrettante gare disputate. Poker servito e rientro a Roma con ancora più entusiasmo."Sabato - spiega Laura Rinaldi -è scesa in vasca con i 200 misti (2,12,66) e i 100 rana (1,07,65) e domenica con i 400 misti (4,41,33) e i 200 rana (2,25,19). Sono tutti ottimi tempi considerato la mole di carico che ha sulle spalle e soprattutto che entrambe le gare a rana erano subito dopo i misti".