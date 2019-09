Dal Mattei a Caterpillar per

Per il secondo anno l'IIS Mattei di Vasto aderisce a "M'illumino di meno", la campagna per il risparmio energetico lanciata dalla trasmissione radiofonica di Radio 2, Caterpillar. Lo scorso 24 gennaio una delegazione dell'istituto ha partecipato alla diretta radiofonica del programma, dal Museo MAXXI di Roma, in cui è stata lanciata la decima edizione della Giornata, che si svolgerà il 14 febbraio prossimo. Nella capitale sonon andati gli studenti Antonio Di Tecco, Michael Leone ed Eleonora Racciatti, accompagnati dalla professoresa Rosa Lucia Tiberio, responsabile dell'educazione ambientale.

Tutti riuniti, con i conduttori di Caterpillar Massimo Cirri, Paolo Maggioni e Sara Zambotti, nel primo museo nazionale dedicato alla creatività contemporanea, il MAXXI di Roma, per sottolineare il ruolo cruciale della cultura nell’influenzare i cambiamenti della società, anche per quanto riguarda le tematiche ambientali.

Il MAXXI di Roma, infatti, sin dall’inizio sensibile al tema di un futuro sostenibile negli spazi urbani, sviluppato anche nelle mostre ReCYCLE ed ENERGY, è uno dei tanti musei che il 14 febbraio aderiranno a M’illumino di meno, spegnendo le luci nella sua piazza, luogo di incontro e aggregazione per la città.