Contro la Torrese quarta in classifica, dopo San Nicolò e Avezzano, migliore attacco e difesa del torneo, il Vasto Marina non riesce ad andare oltre lo 0-0, nonostante giochi alla pari ed abbia alcune occasioni per sbloccare il risultato. La squadra di Precali non centra la quinta vittoria che le avrebbe permesso di uscire dalla zona play out per la prima volta in campionato e coglie il nono pareggio stagionale e deve accontentarsi di un punto che la fa scendere al terzultimo posto insieme a Francavilla e Montorio, scavalcata dal River Casale vincente a Montesilvano.

La partita. Il Vasto Marina quartultimo con 20 punti ospita la Torrese quarta forza del campionato a quota 40. I padroni di casa nell’ultimo turno hanno pareggiato contro la Vastese, gli ospiti hanno superato 2-0 il San Salvo. Precali inserisce Cesario per Manno, Riella è fuori per scelta tecnica, nella Torrese in attacco c’è il vice capocannoniere Pigliacelli a 17 gol, assente Capparella per squalifica. Piove sull’Aragona, il terreno già scivoloso è ancora più pesante.

Al 4’ un'incomprensione tra i difensori ospiti e il portiere favorisce Stango che si inserisce ma non centra lo specchio della porta sguarnita, al 7’ ancora Vasto Marina in avanti con un cross dalla destra di Stivaletta, ma Cesario non ci arriva.

Al 16’ si vede la Torrese, tiro di Pigliacelli, Antenucci non trattiene, ci provano prima Aureli e poi De Sanctis ma in entrambe le occasioni Napolitano è provvidenziale e respinge sulla linea di porta salvando il risultato. Al 17’ Stango dalla sinistra mette in mezzo dove c’è Giuliano che svetta di testa ma la palla va fuori. Al 24’ ancora Giuliano protagonista, il suo tiro-cross dalla destra rimbalza sulla traversa.

Al 30’ buona palla per Stango che a tu per tu con Bruno non ne approfitta, subito dopo Cesario ci prova dal limite dell’area con un pallonetto che si spegne sul fondo. Al 35’ la conclusione di Stango viene neutralizzata in due tempi dall'estremo difensore ospite che poi mette in angolo.

Nella ripresa il Vasto Marina insiste, al 46’ Stango ci prova dal limite e conquista un angolo, batte Stivaletta, Benedetto di testa manda fuori da ottima posizione, al 50’ è ancora Stango che su calcio piazzato manda sopra la traversa. Al 64’ Napolitano in contropiede ha l’occasione per sbloccare la gara, ma la sua conclusione viene deviata in corner dal portiere.

Al 79’ occasionissima per Giuliano, l'assistente alza erroneamente la bandierina, l'arbitro però non fischia l'azione che prosegue e il tentativo del giocatore di casa viene poi bloccato sulla linea da Passamonti. All'82’ entra Manno al posto di Cesario per cercare il gol, nel finale è proprio l'attaccante argentino a mandare alto una punizione dal limite.

Al 93’ in pieno recupero rischia parecchio il Vasto Marina, la Torrese avanza in contropiede, entra in area con Pigliacelli che con un sinistro impegna Antenucci che non trattiene, arriva Meluso che colpisce la traversa. Nell'ultimo giro di orologio Manno riceve dalla sinistra nell'area piccola, ma non riesce da intervenire sulla palla.

Nel prossimo turno, in programma alle ore 15.00, il Vasto Marina andrà a fare visita al Montorio che oggi ha pareggiato 1-1 a Miglianico.

Tabellino

Vasto Marina-Torrese 0-0 (0-0)

Vasto Marina: Antenucci, D’Alessandro, Napolitano, Spagnuolo, Menna, Benedetto, Giuliano, Veron, Cesario (82’ Manno), Stango, Stivaletta (76’ Monachetti) A disposizione Gaspari, D’Ottavio, Marinelli, Iammarino, Tramontana. Allenatore Precali

Torrese: Bruno, Meluso, Marziani, Adorante, Passamonti, Melchiorre, Aureli (63’ Pallitti), Di Francesco, Pigliaceli, Capretta, De Sanctis (73’ Di Sante). A disposizione Del Sordo, Forcellese, Di Marco, Sekkal, Compagnoni. Allenatore Maiorani

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Giovanni Morgante e Valerio Maiolini di Avezzano)

Ammoniti: Stango (Vasto Marina), Di Sante (Torrese)

I risultati della 22esima giornata di Eccellenza (5° di ritorno). Acqua&Sapone-River Casale 0-1, Avezzano-Virtus Cupello 3-1, Civitella Roveto-Altinrocca 0-0, Francavilla-Alba Adriatica 1-1, Miglianico-Montorio 1-1, Rosetana-Capistrello 2-2, San Nicolò-Vastese 4-1, San Salvo-Pineto 0-1, Vasto Marina-Torrese 0-0



La classifica. San Nicolò 60, Avezzano 50, Capistrello 42, Torrese 41, Pineto 36, Vastese 33, Miglianico 29, San Salvo, Alba Adriatica e Rosetana 27, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 23, River Casale 22, Francavilla, Montorio e Vasto Marina 21, Altinrocca 15, Civitella Roveto 13

Il prossimo turno, domenica 2 febbraio, ore 15.00. Alba Adriatica-Altinrocca, Capistrello-San Nicolò, Montorio-Vasto Marina, Pineto-Avezzano, River Casale-San Salvo, Rosetana-Acqua&Sapone, Torrese-Civitella Roveto, Vastese-Francavilla, Virtus Cupello-Miglianico