San Salvo-Pineto 0-1. Tanta disperazione era quella che traspariva oggi sui volti dei tifosi sansalvesi che hanno assistito all’immeritata sconfitta del San Salvo, che ha fallito due calci di rigore, contro un Pineto molto cinico.

Il tecnico Gallicchio deve rinunciare agli squalificati Mainardi, Felice e Pollutri e schiera dal primo minuto Izzi e Del Borrello, rilegando in panchina Cappelletti e Di Pietro. Dopo 6’ minuti Marinelli scalda l’estremo difensore ospite che è chiamato a distendersi in tuffo per respingere in angolo la conclusione del bomber biancazzurro. Sugli sviluppi del corner prima Di Furia respinge il tiro di Marinelli, poi la ribattuta di Antenucci centra il palo.

Nei minuti successivi le squadre si studiano e i portieri rimangono inoperosi. Alla mezz’ora lancio di Quaranta a pescare Antenucci l’estremo difensore ospite in uscita dall’area non prende la sfera che viene salvata in qualche modo dalla difesa del Pineto. Al 34’ Vinciguerra viene agganciato in area da Stacchiotti, l’arbitro decreta il calcio di rigore. Dagli undici metri Marinelli spara incredibilmente alto. Nei minuti finali ci provano Marinelli e Lapiccirella senza successo.

Nella ripresa dopo cinque minuti gli ospiti sbloccano il match nell’unica occasione avuta: calcio di punizione dalla destra, Marinelli di testa colpisce la sfera e la insacca alle spalle del proprio portiere tra la disperazione dei tifosi biancazzurri. Al 14’ Vinciguerra salta due uomini in area ma la sua conclusione ravvicinata viene deviata in corner. Cinque minuti dopo, su un traversone dalla destra, prima Marinelli di testa e poi Antenucci di piede mancano il tocco vincente e, sul proseguo dell’azione, Marinelli reclama un rigore per atterramento in area ospite.

Gli ospiti provano a farsi vedere dalle parti di Raspa con Shofolan sempre controllato da Lapiccirella e Sabella. Al 35’ ci prova Di Pietro con una conclusione che termina alto. Il San Salvo sembra non avere più fiato e il Pineto gestisce senza affanni fino al terzo ed ultimo minuto di recupero quando Shofolan stende Cappelletti sulla destra. Sulla palla si porta Quaranta e il suo cross in area viene toccato di mano da Colancecco, per il direttore di gara è calcio di rigore. Questa volta sul dischetto si porta Antenucci che calcia la sfera e centra la traversa piena, tra la disperazione dei locali e l’esultanza degli ospiti che hanno conquistato 3 punti con il minimo sforzo. Per i biancazzurri si tratta dell'undicesima partita persa in campionato.

“Al San Salvo andava stretto la vittoria per 1-0 figuriamoci la sconfitta” è il pensiero unanime in casa biancazzurra a fine gara. I biancazzurri nel prossimo turno andranno a fare visita al River Casale che oggi ha vinto a Montesilvano contro l'Acqua&Sapone 1-0 e si è rilanciato in classifica. (Luca Di Sciascio)

Tabellino

San Salvo-Pineto 0-1 (0-0)

Reti: 5’st autogol di Marinelli.

San Salvo: Raspa, Fiore, Izzi (29’st Cappelletti), Sabella (45’st Tortora), Quaranta, Lapiccirella, Del Borrello (26’ st Di Pietro), Vitiello, Marinelli, Vinciguerra, Antenucci. Antenucci. A disposizione: Marinelli L., Ramundo, D’Aulerio, Alberico. Allenatore: Claudio Gallicchio

Pineto: Di Furia, Barone (39’st Maloku), Assogna G., Pica, Stacchiotti, Di Girolamo, Colancecco, Teccarelli, Ridolfi (31’st Francia), Di Felice (1’st Shofolan), Colacioppo. A disposizione: Mariani, Assogna D., Peppoloni, Rastelli. Allenatore: Giarrocchi.



Arbitro: Luca D’Antuono di Pescara (Urbano e Consalvo di Lanciano)

Ammoniti: Stacchiotti, Colancecco (Pineto).

Avezzano-Virtus Cupello 3-1. La partita non era di certo tra le più semplici, eppure la Virtus Cupello sul campo della seconda in classifica stava vincendo 1-0 al 23' grazie alla rete del centrocampista argentino Contigiani. Al 43' pareggia Bisegna, al 49' i padroni di casa passano in vantaggio con Di Genova e al 92' realizzano il terzo gol con Maiorano.

I marsicani si confermano seconda forza del campionato alle spalle del San Nicolò, i rossoblu invece subiscono la terza sconfitta consecutiva e in classifica restano a 23 punti con l'Acqua&Sapone.

Le altre dietro si avvicinano, dal prossimo turno, in casa contro il Miglianico, che oggi ha pareggiato 1-1 in casa con il Montorio, sarà fondamentale tornare a vincere per continuare a cullare il sogno salvezza.

I risultati della 22esima giornata di Eccellenza (5° di ritorno). Acqua&Sapone-River Casale 0-1, Avezzano-Virtus Cupello 3-1, Civitella Roveto-Altinrocca 0-0, Francavilla-Alba Adriatica 1-1, Miglianico-Montorio 1-1, Rosetana-Capistrello 2-2, San Nicolò-Vastese 4-1, San Salvo-Pineto 0-1, Vasto Marina-Torrese 0-0



La classifica. San Nicolò 60, Avezzano 50, Capistrello 42, Torrese 41, Pineto 36, Vastese 33, Miglianico 29, San Salvo, Alba Adriatica e Rosetana 27, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 23, River Casale 22, Francavilla, Montorio e Vasto Marina 21, Altinrocca 15, Civitella Roveto 13

Il prossimo turno, domenica 2 febbraio, ore 15.00. Alba Adriatica-Altinrocca, Capistrello-San Nicolò, Montorio-Vasto Marina, Pineto-Avezzano, River Casale-San Salvo, Rosetana-Acqua&Sapone, Torrese-Civitella Roveto, Vastese-Francavilla, Virtus Cupello-Miglianico