Prima Categoria, girone B.

Il Fara San Martino capolista perde 3-0 a Palombaro, nonostante la sconfitta mantiene la vetta, ma viene avvicinata dal Tre Ville che in casa batte 4-1 il Roccaspinalveti e si porta a -1 e dallo United Cupello che travolge 4-0 il Real San Giacomo di mister Silvino Ottaviano, coglie il tredicesimo risultato utile consecutivo, ed è -2 dalla vetta, le reti portano le firme di Luciano (doppietta), Zara e Portellini. Rimane al quarto posto lo Scerni che supera 2-1 il Casalbordino che era passato in vantaggio con Della Penna, ma si è fatto raggiungere e superare da una doppietta di Vitelli. Con questa vittoria la squadra di Praino resta davanti al Real Montazzoli vincente 1-0 a Guastameroli. Il Trigno Celenza ha la meglio sul Monteodorisio penultimo per 4-1, mentre la Casolana supera 4-2 la Spal Lanciano. A sorpresa il fanalino di coda Castelfrentano vince di misura 1-0 contro lo Sporting San Salvo.

I risultati della 17esima giornata di Prima Categoria (2° di ritorno), girone B. Casolana-Spal Lanciano 4-2, Castelfrentano-Sporting San Salvo 1-0, Guastameroli-Real Montazzoli 0-1, Palombaro-Fara San Martino 3-0, Scerni-Casalbordino 2-1, Tre Ville-Roccaspinalveti 4-1, Trigno Celenza-Monteodorisio 4-1, United Cupello-Real San Giacomo 4-0

La classifica. Fara San Martino 37, Tre Ville 36, United Cupello 35, Scerni 30, Real Montazzoli 29, Palombaro 27, Casalbordino 25, Guastameroli 24, Trigno Celenza 20, Roccaspinalveti 20, Casolana 20, Real San Giacomo 19, Spal Lanciano 18, Sporting San Salvo 16, Monteodorisio 12, Castelfrentano 9

Il prossimo turno, domenica 2 febbraio, ore 15.00. Casalbordino-Trigno Celenza, Fara San Martino-Casolana, Monteodorisio-Guastameroli, Real Montazzoli-Scerni, Real San Giacomo-Castelfrentano, Roccaspinalveti-Palombaro, Sporting San Salvo-Spal Lanciano, Tre Ville-United Cupello





Seconda Categoria, girone G. Perdono le prime due, la capolista Paglieta 2-0 contro il Gissi, che domenica scorsa aveva superato in casa il Mario Turdò con lo stesso punteggio. Dietro però il Real Montalfano non ne approfitta e in trasferta contro il Mario Tano, che consolida la quarta posizione, viene battuto 2-1. Tra le prime della classe vince il San Buono, terzo in graduatoria, 3-2 a Fresa, su un campo non facile. Il Gs Montalfano travolge in casa il Casalanguida penultimo 4-0 con doppietta di Gentile e gol di Buccione e Barbieri. Il Fossacesia vince ancora e conferma il suo positivo momento di forma, questa volta per 2-0 contro il Mario Turdò. Rinviate per maltempo Valle Del Treste Liscia-Furci e Colledimezzo-Incoronata Calcio Vasto.

I risultati della 15esima giornata (2° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Colledimezzo-Incoronata Calcio Vasto rinviata, Fossacesia 90-Mario Turdò 2-0, Fresa-San Buono 2-3, Gissi-Paglieta 2-0, Mario Tano-Real Montalfano 2-1, Gs Montalfano-Casalanguida 4-0, Valle Del Treste Liscia-Furci rinviata

La classifica. Paglieta 30, Real Montalfano 28, San Buono 27, Mario Tano 26, Incoronata Calcio Vasto* 23, Fresa 23, Gs Montalfano 22, Gissi 22, Fossacesia 22, Colledimezzo* 16, Furci* 16, Mario Turdò 16, Casalanguida 8, Valle Del Treste Liscia* 5 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 2 febbraio, ore 15.00. Casalanguida-Colledimezzo, Gissi-Fossacesia, Incoronata-Valle Del Treste Liscia, Mario Turdò-Mario Tano, Paglieta-Furci, Real Montalfano-Fresa Calcio, San Buono-Montalfano

Terza Categoria Vasto. L'Odorisiana supera 4-2 i Lupi Marini ed è campione d'inverno, in gol Basso Colonna e Zerra, accorciano gli ospiti con Priori, poi ancora padroni di casa con Basso Colonna e Di Giacomo, chiude Ranalli. Passo falso della Virtus Rocca San Giovanni che impatta 2-2 contro la Casalese, stesso risultato per la Virtus Tufillo che pareggia in trasferta contro lo Sporting Vasto e resta terza, passano in vantaggio i locali con Cupaiolo, pareggia la Virtus con Fornaro e poi si porta in vantaggio con Berardini, il pareggio finale è di Esposito. Torna alla vittoria il Carunchio che tra le mura amiche sconfigge 3-1 la Dinamo Roccaspinalveti. Battuta d'arresto inaspettata per il Real Porta Palazzo che perde 3-2 a Lentella contro l'ultima in classifica, sotto di un gol per la rete di Angelucci pareggia Teti, padroni di casa di nuovo avanti con Valentini, Del Roio riagguanta gli avversari, nel finale rigore per il Lentella, batte Rosello che insacca. Il Guilmi batte 2-1 fuori casa il Real Alto Vastese e si allontana dalla zone basse. Per il Guilmi segnano Racciatti e Catalano, Meo per i locali.

I risultati dell’undicesima giornata della Terza Categoria Vasto. Carunchio-Dinamo Roccaspinalveti 3-1, Casalese-Virtus Rocca San Giovanni 2-2, Lentella-Real Porta Palazzo 3-2, Odorisiana-Lupi Marini 4-2, Real Alto Vastese-Guilmi 1-2, Sporting Vasto-Virtus Tufillo 2-2

La classifica. Odorisiana* 26, Virtus Rocca San Giovanni 24, Virtus Tufillo* 19, Casalese 16, Carunchio 16, Real Porta Palazzo 15, Dinamo Roccaspinalveti 15, Guilmi 13, Lupi Marini 9, Real Alto Vastese 7, Sporting Vasto 7, Lentella 7 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 2 febbraio, ore 15.00. Carunchio-Odorisiana, Casalese-Guilmi, Dinamo Roccaspinalveti-Virtus Tufillo, Lentella-Lupi Marini, Real Alto Vastese-Real Porta Palazzo, Sporting Vasto-Virtus Rocca San Giovanni