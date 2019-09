Si interrompe a San Nicolò, contro la capolista, la serie di risultati utili consecutivi della Vastese, che dopo 6 pareggi e 3 vittorie, perde 4-1 sul campo dell'imbattuta prima in classifica, senza Soria squalificato e Triglione infortunato e con Galiè dal primo minuto.

Dopo 22 giornate e con 10 punti di vantaggio sull'Avezzano secondo, la compagine allenata da Epifani ha vinto 19 partite e ne ha pareggiate 3, 65 i gol fatti e 14 quelli subiti, miglior attacco e migliore difesa del torneo.

Padroni di casa subito in vantaggio al 12' con Cini, raddoppiano con al 24' con Chiacchiarelli e al 45' siglano la terza rete con De Luca. Nella ripresa al 75' arriva il quarto gol con Ciampoli, accorcia per i biancorossi Miani all'85 che torna a segnare dopo un digiuno durato 7 partite. Da segnalare il debutto assoluto in prima squadra il giovane attaccante vastese Donato Forte, classe '97, entrato nella ripresa.

Per la Vastese arriva la quinta sconfitta stagionale che la fa scendere al sesto posto in classifica.

Di seguito le due formazioni.

San Nicolò: Digifico, Sall Sergent, Mozzoni, Micolucci, Gabrieli, Petronio, Cini, Censori, De Luca, Iaboni, Chiacchiarelli. A disposizione Cipriani, D'Orazio, Giangiacomo, De Santis, Ciampoli, Recchiuti, Tarquini. Allenatore Epifani

Vastese: Cialdini, Miccoli, Berardi, Battista, Benedetti, Irmici, D'Adamo, Avantaggiato, Galiè, Miani, D'Antonio. A disposizione Bruno, Cardone, Catenaro, Torres, Rossodivita, Balzano, Forte. Allenatore Lemme

Nel prossimo turno all'Aragona, si torna a giocare alle ore 15.00, arriva il Francavilla dell'ex Massimo Vecchiotti e del portiere Cianci, che oggi ha pareggiato 1-1 in casa contro l'Alba Adriatica.

I risultati della 22esima giornata di Eccellenza (5° di ritorno). Acqua&Sapone-River Casale 0-1, Avezzano-Virtus Cupello 3-1, Civitella Roveto-Altinrocca 0-0, Francavilla-Alba Adriatica 1-1, Miglianico-Montorio 1-1, Rosetana-Capistrello 2-2, San Nicolò-Vastese 4-1, San Salvo-Pineto 0-1, Vasto Marina-Torrese 0-0



La classifica. San Nicolò 60, Avezzano 50, Capistrello 42, Torrese 41, Pineto 36, Vastese 33, Miglianico 29, San Salvo, Alba Adriatica e Rosetana 27, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 23, River Casale 22, Francavilla, Montorio e Vasto Marina 21, Altinrocca 15, Civitella Roveto 13

Il prossimo turno, domenica 2 febbraio, ore 15.00. Alba Adriatica-Altinrocca, Capistrello-San Nicolò, Montorio-Vasto Marina, Pineto-Avezzano, River Casale-San Salvo, Rosetana-Acqua&Sapone, Torrese-Civitella Roveto, Vastese-Francavilla, Virtus Cupello-Miglianico