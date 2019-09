Torna finalmente alla vittoria la Pro Vasto Femminile che, nell’ultima giornata del girone d’andata, supera il Real Bellante per 1-0. Alle biancorosse basta una rete di Tiberio, messa segno nel secondo tempo, per avere la meglio sulle teramane, dimostrando di non avere nulla da invidiare ad una formazione molto più avanti in classifica. Da questa vittoria il gruppo di Nello Mazzatenta potrà ripartire per un girone di ritorno in cui tentare di risalire posizioni in classifica. Domenica prossima un turno di stop per la Coppa Abruzzo (in cui la Pro Vasto è fuori dai giochi) e poi si ripartirà da Chieti.

La cronaca. Si gioca sul sintetico di Cupello con la direzione del signor Colonna di Vasto. Pronti-via è subito la formazione di casa a tentare la sortita in avanti con Cravero. Rispondono subito le ospiti con un tiro che finisce a lato della porta difesa da Vitelli. Partita piacevole, con le due squadre che costruiscono gioco a centrocampo e poi cercano l’assalto all’area avversaria. Al 7’ è Martina Di Viesti, sempre nel cuore della manovra della Pro Vasto, a sparare alto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le vastesi insistono, Di Francesco che produce gioco e corsa sulla fascia destra e Cravero che, lanciata a rete al 20’, tira a lato. Il Real Bellante ha una buona occasione su calcio di punizione, che però finisce alto sopra la traversa. Al 36’ il Bellante ci prova con un’attaccante lanciata a rete, l’uscita tempestiva di Vitelli, che frena l’azione avversaria, vale quanto un gol. A tre minuti dalla fine del primo tempo la Pro Vasto ha la ghiotta occasione per portarsi in vantaggio . L’arbitro concede calcio di punizione in area dopo un retropassaggio preso con le mani da Maranella. Tiberio, però, colpisce male e manda a lato.

Negli spogliatoi mister Mazzatenta cerca di dare una scossa alle sue giocatrici. Ripartono però meglio le ospiti, lanciate in contropiede dopo un calcio d’angolo a favore della Pro Vasto. E’ ancora Cravero a rendersi pericolosa, con un batti e ribatti in cui la mezz’ala biancorossa non riesce a concludere bene. La svolta della partita arriva al 12’: la punizione calciata da Tumini viene respinta dalla difesa, la palla arriva a Tiberio che, con un pallonetto, beffa l’estremo difensore ospite. Solo 3 minuti più tardi l’attaccante vastese ha l’occasione per raddoppiare ma, sul suo potente tiro, il portiere avversario compie una parata spettacolare ed efficace. Le teramane cercano il pareggio, ma le loro azioni trovano attenta la retroguardia guidata da capitan Tumini in stato di grazia. Le formazione biancorossa spinge alla ricerca del raddoppio, Cravero in percussione è troppo egoista e calcia fuori invece di servire le compagne appostate in area.

Al 29’ il Real Bellante ha l’occasione più ghiotta per pareggiare ma l’attaccante, con la porta spalancata, si attarda e alla fine manda fuori. Le vastesi hanno spesso spazio per partire in contropiede, con Di Viesti che lavora buoni palloni per poi imbeccare le compagne. Al 34’ Mazzatenta scappa via sulla sinistra ma poi non riesce a trovare il tempo giusto per calciare con efficacia a rete. Un minuto più tardi è ancora Vitelli a salvare il risultato bloccando il tiro scagliato dall’attaccante avversaria. A cinque minuti dalla fine Cravero-show sull’out di destra ma, arrivata nei 16 metri, la numero 7 biancorossa sciupa l’azione concludendo male. Ultimo brivido al 45’, con un colpo di testa del Real Bellante su azione di calcio d’angolo che finisce fuori.

Pro Vasto Femminile - Real Bellante 1-0 (57' Tiberio)

Pro Vasto: Vitelli, Di Rocco, Napolitano (87’ Nucciarone), Silvestri (75’ Belarbi), Smerilli, Tumini, Cravero, Di Francesco, Di Viesti, Mazzatenta, Tiberio (68’ Cieri). Panchina: Serrra. Allenatore: Mazzatenta

Real Bellante: Maranella, Fani (61’ Di Lodovico), Pierannunzi, Maiorani, D’Ostilio, Cianalli, Bianconi, Longo, Casolani (61’ Bonomo), Pomante, Valentini (53’ Totaro). Panchina: Rasicci, D’Addario. Allenatore: Di Lodovico

Arbitro: Domenico Colonna (Vasto)