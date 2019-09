La sfida tra BCC Vasto Basket ed Ecoelpidienese Porto Sant'Elpidio in questa stagione di Lega Adecco DNB offre una curiosità buona per gli statistici: sia la gara di andata che quella di ritorno giocate sul campo neutro. All'andata si scese in campo al PalaElettra di Pescara, per l'ultima delle due giornate di squalifica da scontare per il PalaBCC. Oggi alle 18 palla a due a Giulianova, poichè il campo marchigiano è stato interdetto dal giudice sportivo. Meglio così per Ierbs e compagni, che avranno da sobbarcarsi un viaggio più breve e si troveranno in un impianto piccolo e con poco pubblico. Spazio quindi, ai vastesi che decideranno di affrontare la trasferta per sostenere gli uomini di coach Di Salvatore.

Quella di oggi può essere considerata una gara cruciale per la definizione delle posizioni in vista dei playoff, che ormai appaiono come una certezza per la formazione biancorossa. La BCC Vasto Basket, terza a quota 22 punti, deve puntare con forza alla quarta vittoria consecutiva, inseguendo una nuova striscia positiva come quella di novembre-dicembre 2013. Una vittoria sarebbe un atto di forza per consolidare la posizione di vertice. Anche perchè, dando un'occhiata alle altre partite, gli incroci che ne vengono fuori sono davvero interessanti. Ieri hanno perso sia Senigallia che Giulianova, squadre che seguono in classifica a quota 16 punti e la Poderosa Montegranaro oggi andrà a giocare a Palestrina, campo difficile, e che potrebbe quindi non riuscire a conquistare i 2 punti.

Orecchie tese anche per sentire cosa accadrà a pochi chilometri di distanza, al Pala Elettra, con la sfida tra Amatori Pescara e Latina. Nell'ultima uscita fuori dalle mura amiche i primi della classe sono andati a perdere a Senigallia, i pescaresi in casa sono tosti. Una vittoria dei laziali, con la contemporanea vittoria della BCC Vasto Basket, vorrebbe dire terzo posto in solitaria per la truppa del presidente Spadaccini. Ma per fare i conti ci sarà tempo dopo la sirena finale.

Coach Di Salvatore ha preparato, come sempre, la partita nel dettaglio. I biancorossi sono sostenuti da un'eccellente forma fisica e sono pronti a lottare su ogni palla per un'altra entusiasmante domenica.