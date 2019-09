E' una partita folle quella giocata dalla BCC Vasto Basket sul neutro di Giulianova contro l'Ecoelpidiense Porto Sant'Elpidio. Una gara dominata fino a metà del terzo quarto, quando ai biancorossi si spegne la lampadina e i marchigiani riescono a rientrare in una gara che ormai sembrava segnata con il +23 guadagnato dalla BCC Vasto Basket a metà del terzo quarto. Poi il recupero dei marchigiani fino al 79 pari con cui si chiude il tempo regolamentare. Serve un supplementare ma questa volta i vastesi non si fanno beffare e chiudono 90-82, andando a conquistare il poker di vittorie consecutive. Con la sconfitta dell'Amatori Pescara i biancorossi ora sono terzi da soli in classifica.

La cronaca. Gli uomini di coach Di Salvatore, fanno tutto fin troppo bene nella prima parte di gara, riuscendo a capitalizzare un Porto Sant'Elpidio non brillante, che sbaglia in attacco e concede tanto in difesa. Già nel primo quarto Dipierro e compagni sono in vantaggio per 27-19, con Serroni che va a segno per 3 volte dall'arco dei 6.75. La seconda frazione si apre nuovamente con i vastesi all'attacco ed un vantaggio che cresce progressivamente senza che i "padroni di casa", nonostante il solito Coviello in gran forma, riescano a trovare le giuste contromisure. Al riposo lungo si va con il tabellone che segna 46-29 per la BCC Vasto Basket e i tifosi biancorossi presenti sugli spalti dell'impianto giuliese pregustano già la vittoria.

E, al rientro in campo, sembra essere davvero la giornata di gloria della truppa vastese, con il tiro libero di Di Carmine che fa segnare il massimo vantaggio 59-36, +23 punti per la BCC Vasto Basket. Da quel momento si spegne la luce in casa biancorossa e gioca solo la Ecoelpidiense. In cinque minuti i vastesi segnano appena un punto con Di Tizio, mentre i marchigiani non si fermano più arrivando al -6 con cui si chiude il terzo quarto.

Riparte il cronometro ma la BCC Vasto Basket continua a sbagliare, mentre la formazione di coach Schiavi ha ripreso forze e coraggio, trovando i due canestri da tre, di Boffini e Schiavi, che valgono il pareggio. E' una nuova partita, si gioca punto a punto fino al primo sorpasso del Porto Sant'Elpidio, il 74-73 di Torresi. Ancora Boffini da 3, per il massimo vantaggio della Ecoelpidiense. Ci prova Serroni a mentenere a galla i suoi, ma non basta. Dipierro commette fallo su Coviello quando mancano 23 secondi alla fine. Il numero 11 marchigiano non sbaglia, ma non sbaglia neanche Antonio Serroni per tre volte di fila, regalando ai suoi la possibilità di andare ai supplementari.

A quel punto la squadra vastese si ricompatta e punta decisa alla vittoria. Sarà proprio così, con la sirena finale che è una liberazione dopo 45 minuti di sofferenza. Finisce 90-82 per la BCC Vasto Basket che infila la quarta vittoria consecutiva ed terza in solitaria.

Ecoelpidiense Porto Sant'Elpidio - BCC Vasto Basket 82-90

Ecoelpidiense Porto Sant’Elpidio: Fabi 10, Ferroni 4, Boffini 14, Coviello 24, Romani 11, Torresi 5, Pozzetti 0, Giampieri 14, Traini 0, Postacchini ne. Coach: Schiavi

BCC Vasto Basket: Sergio 12, Di Carmine 15, Dipierro 13, Marinelli 14, Serroni 31, Rinaldi ne, Di Tizio 3, Ierbs ne, Durini 2, Menna ne. Coach: Di Salvatore