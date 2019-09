Oggi e domani si terrà presso la piscina comunale Tano Croce di San Salvo la decima edizione del Meeting Tano Croce, due giorni di nuoto organizzati dalla Mille Sport San Salvo.

Il meeting intitolato a Tano Croce, primo presidente del sodalizio sansalvese prematuramente scomparso, prevede la presenza di circa 400 atleti dai 13 ai 22 anni provenienti da società abruzzesi e delle regioni limitrofe e appartenenti alle categorie ragazzi, juniores, cadetti e seniores. Nelle due giornate di gare questi giovani talenti si avvicenderanno nei vari stili di nuoto e i migliori sei delle distanze da metri 100 si scontreranno nelle finali di domenica pomeriggio.

La società prima classificata riceverà in premio il Trofeo Tano Croce, mentre altri premi verranno assegnati alle prime sei squadre e ai primi tre di ogni categoria, con premi in denaro per i migliori tre allenatori e i vincitori delle finali.

Come ogni anno saranno tanti gli accompagnatori al seguito dei ragazzi che, oltre a fare il tifo a bordo vasca, potranno visitare la città e gustare i prodotti della cucina nostrana. L'inizio delle gare è fissato per oggi pomeriggio, sabato 25 gennaio, alle 15.30. Domani, domenica 26, eliminatori al via alle 9 del mattino e finali alle 16.