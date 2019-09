E' in programma oggi alle 17.30 presso gli ex Palazzi Scolastici, al piano terra, in piazza Rossetti 46, il convegno sul sostegno alla genitorialità nei campi educativo, psicologico, sociale e legale, organizzato dall'associaizone .

Interverranno il dott. Luigi Gileno, psicologo e terapeuta, la dott.ssa Rosaria Conti, psicologa, Francesca Di Petta, educatrice e danza-movimento terapeuta, Giuseppina Daniele, avvocato e Nicola Artese, presidente dell'ordine degli avvocati di Vasto.