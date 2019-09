Domenica 26 Gennaio alle ore 17,30 altro grande appuntamento della Stagione concertistica al Teatro Rossetti: “Jacarandà - verso le nuove frontiere”.

Questo progetto nasce all’interno di un gruppo di musicisti provenienti da ambiti classici di alto livello e da jazzisti pronti a condividere altri linguaggi, guidati dal grande percussionista e marimbista Filippo Lattanzi. Un progetto dedicato alla marimba con il dichiarato intento di rompere le barriere tra la musica colta e le altre musiche come il jazz o la musica etnica.

Alla base dell’esperimento vi è l’idea di rielaborare alcune partiture di grandi compositori (A. Vinao, A. Thomas, J. Schwantner, P. Smadbeck) assoggettandole a timbriche sonore provenienti da altri generi lasciandone inalterato lo spirito innovativo che le ha contraddistinte all’atto della composizione.

Questa formazione vede la sua unicità nella correlazione tra diverse esperienze musicali finemente collegate tra loro. I componenti del gruppo provengono da ambienti musicali di alta professionalità, la convergenza delle loro esperienze e doti, da luogo a un gruppo talmente poliedrico, da non poterlo collocare in un genere prefigurato.

Nel corso del 2013, il gruppo Jacarandà Ensemble si è esibito in Festival e Rassegne dirilevanza nazionale ed internazionale, invitato dal PAS Greece nella sala “Athenaeum International Cultural” di Athens, per la XXVIII Edizione del festival Internazionale “Time Zones” del 2013 e per il convegno Internazionale di percussionisti “World Percussion Movement”. Il 2014 li vedrà impegnati in tournée in Olanda, Portogallo e Stati Uniti.

Jacarandà Ensemble è formato da:

Filippo Lattanzi, marimba/percussioni

Gianni Vancheri, chitarre

Anna Lisa Pisanu, flauti/shakuachi/EWI/percussioni/chitarra

Marta Gadaleta, voce/percussioni

Francesco D'aniello, vibrafono/percussioni

con la partecipazione delle due danzatrici Palmiriana Sibilia e Erica Di Carlo.

Ingresso € 10,00 – Apertura del botteghino del Teatro un’ora prima del concerto.