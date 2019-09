Niente da fare per il Real Tigre, che nonostante il grande agonismo messo in campo non riesce nell'impresa contro una squadra costruita per vincere il campionato, alla quale ha tenuto testa fino alla fine. Al campo sportivo di Vasto Marina, nell'anticipo della quarta giornata di ritorno del campionato di Promozione, il Borrello vince 2-0, grazie alle reti di Mainella su calcio di rigore al 71' e Carafa al 92'.

Con questa vittoria la squadra di Anzivino supera la Val Di Sangro di un punto e si porta momentaneamente in vetta alla classifica del campionato, in attesa degli scontri di domenica. I gialloneri vastesi restano fermi a quota 25.

La partita. L'incontro inizia con circa 30 minuti di ritardo per via delle condizioni del campo non al meglio dopo l'abbondante pioggia della notte, la praticabilità non è in discussione. Liberatore schiera un'unica punta: Madonna, mentre Ferrazzo, al rientro dopo la squalifica, parte dalla panchina. La gara è molto sentita da entrambe le parti e tutte e due vogliono vincere. In campo Lupo, ex della partita, la scorsa stagione al Borrello.

Al 13' c'è subito un episodio che incattivisce gli animi: De Cillis colpisce al volto Luongo con una manata, i padroni di casa protestano, il centrocampista avversario viene ammonito, i vastesi vorrebbero il rosso. Mister Liberatore si fa sentire ed è espulso per proteste dal signor Fabio De Crecchio di Pescara.

Al 17' un colpo di testa di Monteferrante sorvola la traversa, al 30' De Cillis a centrocampo scambia con Beniamino che serve Di Marco in area di rigore, Sabatini chiude, il suo intervento è provvidenziale. Sul calcio d'angolo successivo Di Giuseppe di testa, la difesa si oppone, ma gli ospiti sostengono ci sia stato un tocco di mano in area di Vetta.

Al 32' Ligocki ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione si perde sul fondo, al 36' ancora Borrello in avanti, Mainella batte un calcio piazzato dalla destra, Farina non riesce a bloccare la sfera, la difesa spazza. Al 38' percussione dalla sinistra di Madonna che entra in area ma si allunga troppo la palla, Marconato esce e blocca. Il portiere si scontra con l'attaccante e viene colpito al volto, passa qualche minuto necessario per i soccorsi, poi la partita riprende.

Il primo tempo si conclude con una punizione battuta da Sanconcordio sulla quale interviene Monteferante di testa che non c'entra lo specchio della porta.

Nella ripresa entra Ferrazzo per Sanconcordio, Liberatore prova a sbloccare la partita, Anzivino mette Ercolano per Ligocki infortunato, al 49' subito occasione per il nuovo entrato giallonero che in area calcia fuori, al 55' l'occasione più ghiotta per il Real Tigre, Di Laudo recupera palla in mezzo al campo e serve Madonna che dalla destra mette al centro per Ferrazzo che non riesce a colpire.

Risponde il Borrello al 64' con una punizione di Mainella, Farina si distende e manda in angolo. Al 70' l'arbitro decreta il calcio di rigore per gli ospiti: Di Foglio commette fallo su Mainella che si presenta sul dischetto, Farina riesce a toccare la sfera, ma non la ferma.

Al 91' vastesi vicino al pareggio su punizione con Di Foglio che scheggia il palo, passa un minuto e in contropiede raddoppia il Borrello con Carafa. Al triplice fischio finale i gialloneri protestano per la direzione arbitrale, soprattutto per l'episodio che ha portato al rigore. Nel prossimo turno impegno esterno contro la Torrese attualmente terza in classifica che oggi a pareggiato 1-1 a Pacentro, mentre il Borrello ospiterà la Virtus Ortona, al momento quinta.

Tabellino

Real Tigre-Borrello 0-2 (0-0)

Marcatori: 71' Mainella (Borrello) rigore, 92' Carafa (Borrello)



Real Tigre: Farina, Sanconcordio (46' Ferrazzo), Sabatini (78' Sottile), Vetta, Di Foglio, Di Laudo, Lupo, Monteferrante, Luongo, Antonino, Madonna (64' Di Matteo). A disposizione Santini, Ciancaglini, D'Aiello, Carlucci. Allenatore Antonio Liberatore

Borrello: Marconato, Rota, Nicodemo, Spoltore, Di Giuseppe, Campli, Di Marco (88' Noè), De Cillis (62' Carafa), Beniamino, Mainella, Ligocki (46' Ercolano). A disposizione Pasquarelli, Miggiano, Bellomo. Allenatore Donato Anzivino

Arbitro: Fabio De Crecchio di Pescara (Emiliano Di Salvatore di Avezzano, Fabio Di Tommaso de L'Aquila)

Ammoniti: Farina (Real Tigre), Ferrazzo (Real Tigre), Di Foglio (Real Tigre), Madonna (Real Tigre), Rota (Borrello), Di Marco (Borrello), De Cillis (Borrello)

Espulso: al 13' Liberatore (allenatore Real Tigre) per proteste

Il programma della 21esima giornata di Promozione, girone B (4° di ritorno). Guardiagrele-Val Di Sangro, Moscufo-Castello 2000, Pacentro-Torrese 1-1, Passo Cordone-Virtus Ortona, Penne-Castiglione Val Fino, Pratola-Lauretum, Real Tigre-Borrello 0-2, Silvi-Fossacesia, Valle Del Foro-Folgore Sambuceto

La classifica. Borrello* 47, Val Di Sangro 46, Torrese* 40, Castiglione Val Fino 34, Virtus Ortona 33, Folgore Sambuceto 31, Passo Cordone e Valle Del Foro 30, Castello 2000 29, Penne 27, Real Tigre* 25, Guardiagrele 24, Silvi 23, Fossacesia 21, Moscufo 19, Lauretum 15, Pacentro* 12, Pratola 8 (* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 2 febbraio, ore 15.00. Borrello-Virtus Ortona, Castello 2000-Passo Cordone, Castiglione Val Fino-Valle Del Foro, Folgore Sambuceto-Pratola, Fossacesia-Pacentro, Lauretum-Mouscufo, Silvi-Guardiagrele, Torrese-Real Tigre, Val Di Sangro-Penne