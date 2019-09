Lunedì 27 gennaio 2014, alle ore 10.00, presso il Centro culturale "A. Moro" di San Salvo, si terrà l'incontro per celebrare il "Giorno della Memoria" 2014. "A 69 anni dall'abbattimento dei cancelli del Lager di Auschwitz la tragedia della persecuzione razziale nazista e dello sterminio degli ebrei – commenta l’assessore alla Cultura Giovanni Artese - suscita ancora sgomento, come una drammatica pagina di storia non del tutto compresa ma impossibile da ignorare".

Promossa dall'Assessorato alla Cultura e dall'Amministrazione comunale sansalvese, in collaborazione con gli studenti, i docenti e i dirigenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "R. Mattioli" (ITE, Liceo Scientifico, IPSIA), dell'Istituto Comprensivo n. 1 e dell'Istituto Comprensivo n. 2, la manifestazione proporrà letture e riflessioni attinenti alla Shoah e alla letteratura della memoria in generale.

"Il lungo tempo trascorso da quel periodo storico, con la scomparsa di molti testimoni diretti, ci sollecita infatti più che mai – afferma il sindaco Tiziana Magnacca - a riflettere sugli eventi accaduti utilizzando diari, ricordi e testi scritti, strumenti preziosi in grado di continuare ad alimentare a lungo la memoria collettiva".