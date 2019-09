Quella che attende la Vastese, nella quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, è sulla carta una trasferta molto insidiosa. La squadra di Lemme gioca infatti a San Nicolò contro la capolista, una corazzata ancora imbattuta dopo 21 giornate e con 10 punti di vantaggio sull'Avezzano secondo, che non è proprio una squadretta. La compagine di Epifani ha vinto 18 partite e ne ha pareggiate 3, 61 i gol fatti e 13 quelli subiti, inutile dire che si tratta del miglior attacco e della migliore difesa del torneo.

I biancorossi, ritrovano Cialdini e Avantaggiato, ma dovranno fare a meno di bomber Soria squalificato, per lui fino a questo momento 9 gol all'attivo. Multata la società dal giudice sportivo per 500 euro perché nel corso del primo tempo della partita contro il Vasto Marina propri sostenitori facevano esplodere una bomba carta sul terreno di gioco di elevata potenza. Squalificato inoltre fino al 29 gennaio Simone Di Santo, vice allenatore. Nessuno squalificato per la capolista San Nicolò. Quasi scontato un attacco con il trio Miani-Torres-D'Antonio, con Cialdini in porta, Irmici e Benedetti centrali, Miccoli e Berardi terzini, D'Adamo e Battista davanti alla difesa e Avantaggiato più avanzato.

La Vastese, quinta a 33 punti con il Pineto, è ancora in corsa per i play off, viene da una serie di 9 risultati utili consecutivi, ma la maggior parte sono pareggi, 9 in totale quelli stagionali, insieme a 8 vittorie e 4 sconfitte. L'obiettivo principale è tornare a vincere prima possibile, anche se a San Nicolò sarebbe già molto importante limitare i danni. C'è un precedente incoraggiante per la Vastese, ad Avezzano i biancorossi vinsero 1-0 all'ottava giornata con gol di Soria contro i marsicani che non perdevano da 51 gare. A dirigere l'incontro sarà Mirco Carullo di Lanciano, coadiuvato da Cicchitti di Chieti e Parisse di Teramo. All'andata vinse il San Nicolò 2-0.

La curva D'Avalos insieme allo Sporting Vasto organizza un pullman per la trasferta, prezzo del biglietto: 8 euro. Il ritrovo dei tifosi è fissato al terminal bus in via dei Conti Ricci domenica alle 11.30.

Il Vasto Marina attende all'Aragona la Torrese quarta in graduatoria, un impegno proibitivo anche per la squadra di Precali, che all'andata perse 3-0, quartultima con Francavilla e Montorio, che punta ad allontanarsi il più possibile dalla zona play out. Gli ospiti saranno senza Capparella.

La Virtus Cupello, senza gli squalificati Rossi e Musto, va ad Avezzano contro i mariscani che all'andata vinsero 2-1. La squadra di Memmo è reduce da due sconfitte consecutive, dopo una serie di 8 risultati utili. Il San Salvo attende il Pineto, quinto insieme alla Vastese, che deve fare a meno di Pollutri. All'andata vinse il Pineto 3-1, i biancazzurri vogliono tornare a vincere.

Le altre vastesi. Grande sfida di Promozione, nell'anticipo di sabato il Borrello vince 2-0 contro il Real Tigre. In Prima Categoria sono in programma Scerni-Casalbordino, Trigno Celenza-Monteodorisio e United Cupello-Real San Giacomo.

Il Seconda Categoria la partita Colledimezzo-Incoronata Calcio Vasto è stata rinviata per impraticabilità del campo. Riprende anche il campionato di Terza Categoria, il Real Porta Palazzo di mister Enzo Pomilio sarà impegnato in trasferta contro il fanalino di coda Lentella, mentre lo Sporting Vasto di Sergio Melluso attende la Virtus Tufillo terza in classifica.

Il programma della 22esima giornata di Eccellenza (5° di ritorno), domenica 26 gennaio, ore 14.30. Acqua&Sapone-River Casale, Avezzano-Virtus Capello, Civitella Roveto-Altinrocca, Francavilla-Alba Adriatica, Miglianico-Montorio, Rosetana-Capistrello, San Nicolò-Vastese, San Salvo-Pineto, Vasto Marina-Torrese



La classifica. San Nicolò 57, Avezzano 47, Capistrello 41, Torrese 40, Vastese e Pineto 33, Miglianico 28, San Salvo 27, Alba Adriatica e Rosetana 26, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 23, Francavilla, Montorio e Vasto Marina 20, River Casale 19, Altinrocca 14, Civitella Roveto 12

Il prossimo turno, domenica 2 febbraio, ore 15.00. Alba Adriatica-Altinrocca, Capistrello-San Nicolò, Montorio-Vasto Marina, Pineto-Avezzano, River Casale-San Salvo, Rosetana-Avqua&Sapone, Torrese-Civitella Roveto, Vastese-Francavilla, Virtus Cupello-Miglianico