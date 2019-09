Uno scontro frontale violentissimo è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio sulla statale Trignina, nel territorio di Fresagrandinaria. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine si sono scontrati due automezzi, una Lancia Y e un Iveco Eurocargo. Ad avere la peggio la giovane alla guida della Lancia, R.S. le sue iniziali, infermiera di Venafro, che stava facendo ritorno a casa da Termoli, dove lavora in ospedale. Sul posto i carabinieri, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118.

In un primo momento si temeva per le sue condizioni ed era stato richiesto l'intervento dell'elicottero del 188, che si è alzato in volo dall'ospedale di Pescara e aveva raggiunto l'area dell'incidente. I sanitari hanno però ritenuto di non procedere al trasferimento all'ospedale di Pescara e la giovane è stata trasportata al San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. Al momento resta in strada solo il camion, che a breve verrà portato via dal carrattrezzi.