Sono quattordici le imprese che partecipano alla gara d'appalto per la realizzazione del sistema di videosorveglianza di Vasto. Telecamere e rilevatori di targhe puntati sulle zone nevralgiche della città per aiutare gli investigatori a scoprire gli autori dei reati.

"L’amministrazione comunale comunica che nella giornata di giovedì 23 Gennaio 2014 sono scaduti i termini per presentare regolare offerta di partecipazione per la realizzazione dell’impianto cittadino di video sorveglianza", si legge in una nota del municipio. "Le imprese che hanno dimostrato interesse e presentato la propria offerta sono quattordici. Da oggi le stesse offerte sono al vaglio della Commissione comunale che deciderà, secondo la normativa vigente e nel termine di circa dieci giorni, quale sarà l’impresa aggiudicatrice per la realizzazione dell’opera. I lavori per la realizzazione di questa importante opera, al servizio della comunità cittadina, prenderanno il via subito dopo l’esame della Commissione comunale".