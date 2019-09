Grande festa, con 250 bambini in campo, per la conclusione del progetto gratuito "1,2,3.. minivolley!" promosso per il secondo anno consecutivo dalle allenatrici della BCC San Gabriele, Maria Luisa Checchia e Caterina De Marinis, per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria Spataro. Il progetto ha visto i bambini frequentare degli incontri, presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele, in cui sono stati proposti giochi come attività propedeutica alla pallavolo, puntando sullo sviluppo della capacità al gioco di squadra e sul far nascere nei bambini una sana passione per lo sport.

Anche ultimo appuntamento, che ha visto coinvolti tutti gli alunni, oltre ai loro insegnanti e ai genitori, si è svolto sui tanti campi allestiti all'interno della palestra di via Silvio Pellico, per una giornata all'insenga della pallavolo. Ad assistere le due responsabili del progetto c'erano gli istruttori della BCC San Gabriele, che da sempre punta sulla crescita dei ragazzi.

La giornata si è conclusa con tutti i bambini che hanno cantato l'inno nazionale. "E' stato emozionante -commenta Maria Luisa Checchia - vedere tanti bambini lì a divertirsi giocando a pallavolo e sentirli uniti nel nome della nostra nazione". Un premio speciale assegnato dagli istruttori anche ad uno degli alunni che, nel corso delle lezioni, si era dimostrato molto attivo nell'apprendimento.