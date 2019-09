"Domattina eseguirò l'esame autoptico", dice Pietro Falco, medico legale della Asl provinciale. Alle 9.30 il pubblico ministero, Giancarlo Ciani, gli conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo senza vita di Carmela Marcucci, la 68enne di Scerni morta ieri pomeriggio, investita da un'auto in viale dei Tigli a Casalbordino.

Dopo aver ricevuto il mandato, l'anatomopatologo si recherà nell'obitorio dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. L'esame si rende necessario per chiarire le cause del decesso della donna, su cui la Procura presso il Tribunale di via Bachelet ha aperto un'inchiesta.

Ieri pomeriggio, attorno alle 18.30, la donna era appena uscita dalla casa della sorella. Carmela Marcucci e il marito si accingevano ad attraversare per raggiungere la loro auto, parcheggiata dall'altra parte della strada. In base a una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo si trovava ancora sul marciapiede, mentre la donna aveva già impegnato la carreggiata quando è sopraggiunta l'auto che l'ha investita. Il conducente, S.M., 34 anni, di Casalbordino, è ora indagato.