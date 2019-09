"Per uno che fa politica, è normale essere messo sotto inchiesta". Antonio Prospero, consigliere regionale di Rialzati Abruzzo, si dice "tranquillo".

Nel giro di poche ore, ha fatto il giro d'Italia la notizia dell'indagine avviata dalla Procura di Pescara per far luce sui rimborsi di cui hanno beneficiato i politici della Regione. Coinvolti il governatore dell'Abruzzo, Gianni Chiodi, il suo vice, Alfredo Castiglione, il presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, e altre 22 persone tra assessori e consiglieri regionali.

Si tratta di Luigi De Fanis, ex assessore alla Cultura, dimessosi nelle scorse settimane dopo essere finito il 12 novembre agli arresti domiciliari per una presunta tangente: avrebbe concusso un imprenditore nell'ambito della partecipazione della Regione Abruzzo al Salone del libro di Torino; gli altri membri della Giunta sono: Gianfranco Giuliante, assessore con delega alla protezione civile; Paolo Gatti, lavoro, formazione e istruzione e Politiche sociali; Mauro Di Dalmazio, turismo, ambiente, energia e politiche legislative; Carlo Masci, bilancio, riforme istituzionali, enti locali, attività sportive; Mauro Febbo, agricoltura, emigrazione, interventi strutturali, economia ittica e programmazione venatoria, gestione del territorio; Federica Carpineta, personale, risorse umamne e strumentali e politiche di genere; Angelo Di Paolo, lavori pubblici, servizio idrico integrato, difesa del suolo, gestione integrata dei bacini idrografici. I consiglieri finiti sotto inchiesta sono: Franco Caramanico (Sel), Lorenzo Sospiri, capogruppo di Forza Italia, Ricardo Chiavaroli (Fi), Carlo Costantini (ex Idv, oggi Movimento 139), Lanfranco Venturoni (Ncd) ex assessore alla Sanita', Nicola Argiro' (Pdl), Giorgio De Matteis (Udc), Emilio Nasuti (Pdl), Alessandra Petri (Pdl), Antonio Prospero (Rialzati Abruzzo), Giuseppe Tagliente (Pdl), gia' presidente del Consiglio regionale, Luciano Terra (Udc) Nicoletta Verì (Pdl), Cesare D'Alessandro.

"L'inchiesta? Per uno che fa politica è normale essere indagato", dichiara Prospero a zonalocale.it. "Appena mi notificheranno l'avviso di garanzia, vedremo cosa c'è scritto". I suoi avvocati sono Giovanni Cerella e Arnaldo Tascione.