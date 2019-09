Ore 20.15 - In base a una prima, ufficiosa ricostruzione dei fatti, Carmela Marcucci e il marito erano appena usciti dalla casa della sorella di lei e si accingevano a raggiungere la loro auto, parcheggiata dall'altra parte della strada. Il marito era ancora sul marciapiede, quando la donna ha attraversato. In quel momento è sopraggiunta l'auto che l'ha investita.

Dal punto in cui è avvenuto l'impatto, si nota una frenata di una decina di metri. Il corpo esanime della vittima si trova circa 50 metri più avanti. A seguito dell'impatto, la donna sarebbe rimasta sul parabrezza per 25 metri e poi sbalzata sull'asfalto.

Ore 19.30 - Il corpo di Carmela Marcucci, 68 anni, è stato sbalzato per una ventina di metri a causa del violentissimo impatto con la Mercedes Classe A guidata da S.M., 35 anni, imbianchino di Casalbordino. La donna, dopo essere andata a trovare la sorella, stava attraversando insieme al marito. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i parenti della vittima, visibilmente scossi. I residenti lamentano la scarsa visibilità: su quella strada, d'inverno, i pali della pubblica illuminazione sono accesi in alternanza, uno sì e uno no.



La polizia municipale sta eseguendo i rilievi necessari a capire dinamica e responsabilità del drammatico incidente.

Ore 19.20 - La donna, Carmela Marcucci, 68 anni, è di Scerni. Insieme al marito era andata a trovare la sorella, che risiede in via dei Tigli, a Casalbordino. Per cause che polizia municipale e carabinieri stanno accertando, è sopraggiunta una Mercedes Classe A che l'ha investita. Alla guida dell'auto c'era un giovane.

La prima notizia - Una donna è morta investita a Casalbordino. La tragedia si è consumata attorno alle 18.30, in viale dei Tigli. La vittima è una donna di circa 70 anni, che spesso transitava in quella zona.