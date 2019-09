Un secondo boato a distanza di 19 ore dall'esplosione che ha distrutto la vetrina di un'agenzia di pompe funebri. Stavolta, però, non si è trattato di un gesto doloso: è stato lo scoppio di un generatore a mandare in frantumi la vetrina dell'Ottica New Vision, in via IV Novembre, nel centro storico di Vasto.

Sono stati attimi di paura, quelli vissuti da negozianti, residenti e passanti di corso Nuova Italia e delle traverse. E' in una di queste ultime, via IV Novembre, che si trova l'esercizio commerciale in cui è avvenuta la forte deflagrazione attorno alle 18.30 di oggi.

La vetrina è andata a pezzi, la corrente elettrica è saltata. Sul posto il primo a intervenire è stato un addetto della protezione civile. Eseguiti rilievi e messa in sicurezza ad opera di vigili del fuoco e carabinieri di Vasto. Il primo a intervenire è stato un addetto della protezione civile.