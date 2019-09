Migliorare la città facendo i conti con le casse comunali ridotte allo stremo è uno dei compiti più ardui per i pubblici amministratori. Qualche soluzione può arrivare dall’intervento dei privati a cui affidare la gestione dei servizi. E’ il caso della pubblica illuminazione nel Comune di Casalbordino, che già da questo mese di gennaio vive una nuova fase affidata alla Cpl Concordia, che ha vinto la gara d'appalto indetta dal Comune. "Casalbordino ha 1950 punti luce - spiega l'assessore Amedeo Nanni - e 49 quadri elettrici, davvero tanti. In passato non c'è stata una gestione razionale degli impianti. Alla gara d’appalto indetta dal comune hanno partecipato molte ditte. La Cpl Concordia dovrà rinnovare completamente tutta la pubblica illuminazione secondo il concetto della Smart City.

Verranno cambiati i pali, che saranno di tipo intelligente, con la predisposizione per il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza". Alcune telecamere sono state già installate nelle scorse settimane nell'ambito di un progetto per i comuni dell'Unione dei Miracoli. Ma con i nuovi pali, in caso di espansione della rete, sarà semplice avere nuovi punti di controllo.

"Le lampade saranno ovviamente a risparmio energetico - aggiunge il vicesindaco Vincenzo Cocchino- e ogni punto luce sarà controllato da un sistema informatizzato. Sarà possibile regolare l’intensità di ogni singolo lampione, accenderlo o spegnerlo, comodamente da un pc”. Se il Comune di Casalbordino spendeva poco più di 190mila euro all’anno tra costo dell’energia e manutenzione, la ditta riceverà 200mila euro ogni anno, dovendo però sostenere i costi del rifacimento e messa a norma degli impianti, che allo scadere del contratto resteranno nel patrimonio del Comune. Oltre al risparmio in termini economici c'è quello delle risorse umane, con la manutenzione che sarà affidata alla Cpl Concordia. I cittadini potranno segnalare i malfunzionamenti direttamente al call center della ditta, al numero verde attivo 24 ore su 24, 800-292458, con il codice per il Comune di Casalbordino 1411.