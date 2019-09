Menna al contrattacco:

Eliana Menna passa al contrattacco. Dopo la notizia della sentenza del Tar e i commenti di Corrado Sabatini, di cui aveva chiesto la decadenza dalla carica di consigliere comunale, la dirigente vastese dell'Italia dei valori precisa che "sono due le sentenze del Tar. La prima ha condannato il Comune, la seconda ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso".

Per dire la sua in merito a questa vicenda giudiziaria, la consigliera provinciale dell'Idv ha indetto una conferenza stampa per sabato, alle 10.30.