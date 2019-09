"L'obiettivo finale è mangiar bene", dice Franco Venni, presidente di Arco-associazione nazionale consumatori, intervenendo al convegno sul compostaggio di comunità, ossia come produrre fertilizzante partendo dai rifiuti organici. Un'attività svolta con successo nel camping-village Grotta del Saraceno, a Vasto. La struttura turistica ha aderito al progetto sperimentale Dai rifiuti nascono gli ortaggi.

Stamani il dibattito pubblico cui hanno preso parte, oltre a Venni e a diversi amministratori comunali di Vasto, anche numerosi operatori del settore. "Il Comune - si legge nel resoconto dell'attività svolta - ha ospitato e coordinato presso il centro turistico Grotta del Saraceno la prima sperimentazione sul compostaggio di comunità, promosso dalla Regione Abruzzo e dall'Arco consumatori, nell'ambito dell'accordo di programma sulla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti Ridurre si può e conviene. Si tratta di un ciclo chiuso in cui, dentro la struttura turistica, che in estate conta oltre 2mila presenze al giorno, attraverso un composter elettomeccanico sono stati compostati i rifiuti organici (scarti di cucina e scarti di giardino) per ottenere un ammendante da utilizzare in giardini o orti interni al villaggio. Sono stati compostati, nel periodo 19 luglio-29 settembre 2013, 1165 chili di rifiuti organici prodotti dal ristorante e da cinque bar presenti all'interno del camping. Sono stati ottenuti circa 200 chili di ammendante, che saranno utilizzati nell'orto o nei giardini interni della Grotta del Saraceno, creando di fatto un ciclo virtuoso di gestione rifiuti. Attraverso il processo di compostaggio, si è avuta una riduzione di circa l'80% del peso dei rifiuti organici compostati".

"Gli scarti - commenta Luciano Lapenna, sindaco di Vasto - sono una ricchezza, bisogna conoscere come possiamo trasformarli. Tale trasformazione può essere effettuata proprio dai soggetti che li producono".