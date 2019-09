Giovani, sicurezza stradale e mobilità sostenibile. A quasi un anno dalla sua nascita l'associazione FIAB Vasto Pedala e per la mobilità sostenibile in città ha avviato un'iteressante campagna di sensibilizzazione rivolta agli studenti vastesi. In sinergia con il Comando della Polizia Municipale di Vasto e con la direzione dell’Istituto Palizzi di Vasto infatti, è stato organizzato un incontro con gli studenti del bienno e del trienno con tema la “mobilità sostenibile e la sicurezza stradale”.

"Il programma dell’incontro - spiega il direttivo dell'associazione- si è fondato su diversi temi: cos’è la mobilità sostenibile e i vantaggi che porta alla comunità, l’importanza del rispetto dell’ambiente, cosa stimola la parola bici nell’immaginazione dei ragazzi e la tematica molto interessante sulla percezione del rischio e il suo sviluppo, ossia valutazione e decisione. Quest’ultima tematica ha coinvolto i ragazzi in due semplici giochi atti a evidenziare il senso cognitivo rispetto alla percezione del rischio".

Sono stati poi proiettati video con esempi virtuosi di mobilità sostenibile, con particolare riferimento alle realtà olandesi, molto avanti in questo campo e agli studenti è stato sottoposto un questionario per conoscere le abitudini o l'uso che i ragazzi fanno della bici. Interessante apporto è stato quello del tenente dei vigili Giuseppe Del Moro che ha illustrato la situazione della sicurezza stradale nella nostra città facendo seguire il suo intervento con contributi video che evidenziano i pericoli che si corrono in strada e che vengono usati come materiale didattico in altre loro iniziative divulgative.

"Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa - hanno commentato i rappresentanti di FIAB Vasto Pedala- che ha coinvolto circa trecento persone (tra studenti e insegnanti) e ci poniamo, fin d’ora, a disposizione per altre iniziative simili volte ad accrescere quella base culturale e civica per rendere l’uso della bicicletta sempre più diffuso e sempre più sicuro".

Il mese di gennaio è molto importante per l'associazione vastese, che festeggerà il primo compleanno. Domenica 26 gennaio 2014, ore 10.00 con ritrovo nel parcheggio di fronte il Bar Walter, si terrà una ciclo-passeggiata fino al centro storico di Vasto, dove sarà anche possibile tesserarsi per il 2014. Dopo la passeggiata, per chi vorrà, ci sarà una pedalata fino a San Salvo Marina con rientro verso le 13. Per info e contatti: 338.9675721 e 339.5368352 vastopedala.wordpress.com - www.facebook.com/vastopedala