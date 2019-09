E' stato educatore di tanti giovani dell'Oratorio, con un'attezione particolare per il gruppo scout Vasto 1, di cui è stato assistente per tanti anni. Don Remo Franchi, sacerdote salesiano, è morto ieri all'età di 81 anni a Roma, nella Comunità assistita "Beato Artemide Zatti" di Roma, dove era stato trasferito a causa della lunga malattia che lo aveva debilitato. Negli ultimi anni erano stato nella comunità di Terni, dove la salma è stata portata per i funerali che verranno celebrati domani, venerdì 24 gennaio, nella parrocchia San Francesco. Il suo destino di sacerdote salesiano ha voluto che le esequie fossero celebrate nel giorno in cui la Chiesa onora la memoria di San Francesco di Sales, patrono della congregazione salesiana.

Don Remo, abruzzese, era nato il 17 giugno del 1933, compiendo il suo cammino nelle comunità di Amelia e Loreto, prima degli studi a Monteortone (PD) e Roma. Ordinato sacerdote nel 1963, si è dedicato alla pastorale parrocchiale a Civitanova, Vasto e Sulmona e poi, dal 2007, a Terni, dove ha svolto il ruolo di vicario parrocchiale, vicario della Comunità Religiosa ed Economo.

La notizia della sua scomparsa ha susciatato molta commozione nella comunità vastese, in particolare nelle tante persone che, da giovani, avevano avuto al loro fianco don Remo, sempre pronto all'ascolto e a vivere con loro le esperienze di attività nell'oratorio ed indimenticabili campi estivi.