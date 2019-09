Sfiora i ventimila euro il bottino dell'audace furto compiuto la notte scorsa ai danni del market Todis di corso Mazzini a Vasto. Ad agire tre banditi, ora ricercati dalla polizia. Un'azione fulminea, durata non più di tre minuti, come rilevato dalle immagini della videosorveglianza del locale. Dopo aver forzato uno dei cancelli sul piazzale, i malviventi hanno studiato il punto migliore da dove entrare e, una volta individuata una vetrata laterale, l'hanno sfondata con la loro auto lanciata in retromarcia. Una volta dentro i malviventi, incuranti del suono dell'allarme, hanno prelevato la cassaforte e l'hanno sistemata sull'auto prima di dileguarsi. E' stata poi ritrovata nel pomeriggio dai carabinieri, naturalmente vuota, in un campo alla periferia nord di Vasto. "La criminalità è sempre più spavalda", ha detto contrariato il direttore del market, Pietro Moretti, che invoca più controlli in una città, ha aggiunto, dove le tasse crescono e i controlli calano.